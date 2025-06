Rifiuti occulti: Scoperta rete illegale a Roma, sanzioni oltre 45.000€

Un carico occulto di rifiuti speciali, tra cui pneumatici fuori uso, batterie esaurite, rottami metallici provenienti da veicoli e frammenti di carrozzeria, è stato intercettato sulle prime fasi di un percorso illecito dalla vigilanza specializzata del Nucleo Ambiente e Decoro (NAD) della Polizia Locale di Roma Capitale. L’autocarro, insospettito per un’anomala andatura, è stato bloccato sulla via Tiburtina, nei pressi dell’incrocio con via di Tor Cervara, interrompendo una potenziale catena di violazioni ambientali.L’ispezione del veicolo ha rivelato un’ingegnosa strategia per eludere i controlli: i rifiuti, classificati come speciali e in parte pericolosi per la loro composizione chimica, erano abilmente mascherati sotto un rivestimento di porte in ferro, un tentativo di camuffamento volto a nascondere la natura illegale del trasporto.Il conducente, una cittadina rumena di 36 anni, non è stata in grado di fornire la documentazione obbligatoria per il trasporto di rifiuti, né di chiarire la destinazione finale del carico. La mancanza di autorizzazioni e la reticenza a fornire informazioni hanno portato alla denuncia sia del conducente che del proprietario del mezzo, accusati di aver violato le severe normative in materia di gestione dei rifiuti. Il furgone è stato immediatamente posto sotto sequestro preventivo, al fine di preservare le prove e impedire ulteriori attività illecite.Questa intercettazione si inserisce all’interno di un’indagine più ampia, protrattasi per diversi mesi e recentemente conclusa, che ha portato alla luce una rete di attività commerciali operanti in violazione delle norme ambientali. Le verifiche hanno svelato pratiche irregolari presso diverse realtà, tra cui una carrozzeria situata a Castel Romano, un’officina meccanica a Val Melaina e un’altra officina nella zona di Casal Boccone. Le sanzioni pecuniarie complessive, già comminate a seguito delle indagini, superano i 45.000 euro, senza contare le conseguenze legali di natura penale che potrebbero derivare da ulteriori approfondimenti.L’episodio sottolinea la crescente sofisticazione delle tecniche utilizzate per aggirare i controlli e smaltire illegalmente i rifiuti, evidenziando la necessità di un rafforzamento della vigilanza e di una maggiore collaborazione tra le forze dell’ordine e le autorità competenti per tutelare l’ambiente e la salute pubblica. L’azione del NAD rappresenta un tassello fondamentale nella lotta contro l’inquinamento e lo sfruttamento illegale delle risorse, a garanzia di un territorio più sano e sostenibile per le generazioni future.