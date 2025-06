Rinascita a Marconi: Bonifica e Nuovo Studentato per un Quartiere che Cambia

Il quadrante Marconi si appresta a vivere una rinascita urbana di portata significativa, con l’avvio formale delle operazioni di bonifica e preparazione del sito che occupava l’ex stabilimento Mira Lanza. Questo intervento segna una svolta cruciale per un’area che, per decenni, ha rappresentato una ferita urbana, un monito tangibile dell’abbandono e del potenziale sprecato.La riqualificazione del sito non si configura semplicemente come un’opera di recupero edilizio, ma come un progetto di rigenerazione sociale ed economica volto a restituire alla collettività uno spazio vitale e funzionale. L’amministrazione capitolina, con il sostegno del Partito Democratico e la collaborazione attiva di Roma Tre, intende ridefinire l’identità del quartiere, trasformando una zona marginale in un fulcro di attività e opportunità.Al posto delle strutture obsolete e degradate, sorgerà un moderno studentato pubblico, un investimento strategico per il diritto allo studio che si inserisce in un quadro più ampio di politiche mirate a sostenere la formazione e l’accesso all’istruzione superiore. Questo complesso studentesco, progettato per rispondere alle esigenze degli studenti universitari, non sarà solamente un luogo di residenza, ma un vero e proprio polo di aggregazione, stimolando l’interazione, la collaborazione e la crescita culturale.La scelta di Roma Tre come partner principale in questo progetto sottolinea l’importanza dell’integrazione tra istituzioni accademiche e amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide urbane e promuovere lo sviluppo sostenibile. Il studentato rappresenterà un motore di innovazione e di crescita per l’intero quartiere, creando nuove opportunità di lavoro e stimolando l’attività commerciale locale.Questo intervento si inserisce in una visione più ampia di trasformazione urbana, volta a valorizzare le periferie e a contrastare la frammentazione sociale. La bonifica e la riqualificazione dell’area Mira Lanza sono un tassello fondamentale di un percorso più ampio di rigenerazione urbana, che mira a costruire una città più equa, inclusiva e sostenibile. L’impegno congiunto di Comune di Roma, Giunta capitolina, Municipio XI, e Università Roma Tre testimonia la volontà di costruire un futuro migliore per la città, un futuro in cui ogni quartiere possa ritrovare la propria dignità e il proprio ruolo all’interno della comunità. La collaborazione, il dialogo e la visione condivisa sono gli strumenti imprescindibili per realizzare questo ambizioso progetto e per trasformare Roma, passo dopo passo, in una città più vivibile e accogliente per tutti i suoi cittadini.