Riqualificare un parco, un atto di cura per Roma e la sua comunità.

L’impegno civico si manifesta oggi come un’azione concreta, un atto di cura per il tessuto urbano e naturale che ci avvolge.

Un’iniziativa, nata dalla volontà di una comunità e sostenuta da figure chiave come il consigliere regionale Alessio D’Amato, il segretario romano, la consigliera Claudia Finelli e la responsabile Cultura di Azione Roma, Valentina Soviero, insieme ai consiglieri Antonio De Santis e la consigliera del XIII Municipio, si concentra su un’area cruciale: un parco urbano, un’oasi verde nel cuore di Roma.

Non si tratta di una mera pulizia superficiale, ma di un intervento organico volto a restituire dignità a un luogo dimenticato, segnato da abbandono e degrado.

L’azione si configura come un punto di partenza per un percorso più ampio, un segnale tangibile della volontà di risvegliare la coscienza civica e promuovere un modello di gestione urbana più attento alla sostenibilità e alla partecipazione.

Il parco, con la sua vegetazione rigogliosa e la sua potenziale bellezza, rappresenta un patrimonio da tutelare.

La sua riqualificazione non è solo una questione estetica, ma anche sociale ed economica.

Un parco curato e fruibile diventa un punto di aggregazione per le comunità locali, un luogo di svago per bambini e famiglie, un polmone verde che contribuisce a migliorare la qualità dell’aria e a mitigare l’effetto isola di calore.

L’intervento si inserisce in un contesto più ampio di ripresa, un desiderio diffuso di invertire la rotta, di recuperare spazi perduti e di restituire vitalità a quartieri marginalizzati.

La presenza di figure istituzionali di spicco testimonia l’importanza che l’amministrazione attribuisce a questo progetto, un investimento nel futuro della città.

L’azione, lungi dall’essere un evento isolato, vuole fungere da catalizzatore, stimolando altre iniziative simili in altri quartieri di Roma.

È un invito a tutti i cittadini a sentirsi parte attiva nella cura del proprio territorio, a riscoprire il valore della bellezza condivisa e a costruire insieme una città più vivibile, inclusiva e sostenibile.

La riqualificazione di questo parco diventa un simbolo, un monito a non rassegnarsi al degrado, ma a coltivare la speranza in un futuro migliore, un futuro in cui ogni angolo della città sia curato con amore e dedizione, un futuro in cui la natura e l’uomo possano convivere in armonia.

La vera ricchezza di Roma risiede nella sua capacità di rinascere, di reinventarsi, di trasformare le ferite del passato in opportunità di crescita e di progresso.