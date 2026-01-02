Riqualificazione Lazio: svolta urbanistica grazie all’emendamento Calandrini

L’approvazione dell’emendamento alla manovra finanziaria, orchestrata con perizia e lungimiranza dal Senatore Nicola Calandrini, Presidente della Commissione Bilancio, rappresenta un punto di svolta cruciale per il futuro urbanistico del Lazio e, più ampiamente, per il panorama nazionale.

Questa modifica legislativa, lungi dall’essere un mero dettaglio tecnico, elimina una anomalia normativa che, per un periodo eccessivamente prolungato, ha creato un divario ingiusto, limitando il potenziale di sviluppo di aree strategiche, fra cui il Lazio stesso.

L’innovazione introdotta risiede nella possibilità, ora garantita, per gli immobili aventi titolo edilizio in sanatoria di accedere alle agevolazioni previste dalle leggi regionali dedicate alla rigenerazione urbana.

Questa disposizione non si limita a correggere una disparità, ma innesca un meccanismo virtuoso in grado di stimolare un’ondata di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Si tratta di un intervento di profonda portata, un vero e proprio incentivo strutturale orientato a promuovere non solo l’efficienza energetica e la modernizzazione delle infrastrutture, ma anche la sicurezza sismica, la sostenibilità ambientale e, in ultima analisi, l’innalzamento della qualità della vita per i cittadini.

La possibilità per la Regione Lazio di applicare, senza ulteriori vincoli o interpretazioni restrittive, la propria disciplina in materia di rigenerazione urbana, è un elemento chiave.

Questa chiarezza normativa non solo velocizza l’attuazione dei progetti, ma genera fiducia e certezza per gli operatori del settore, i comuni e le comunità locali.

Si consolida, pertanto, un quadro normativo coeso e trasparente, elemento imprescindibile per incentivare investimenti a lungo termine e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio.

L’esempio tangibile offerto da questa sinergia tra governo nazionale e regionale sottolinea l’importanza di un approccio collaborativo per affrontare sfide complesse.

Il risultato ottenuto non è semplicemente una vittoria politica, ma la dimostrazione pratica che, attraverso un dialogo costruttivo e una visione condivisa, è possibile creare opportunità concrete per il rilancio economico e sociale dei territori.

Questa iniziativa si configura come un tassello fondamentale in un percorso più ampio volto alla creazione di un futuro urbanistico più resiliente, sostenibile e inclusivo per il Lazio e per l’Italia intera, in grado di rispondere alle esigenze di un’epoca caratterizzata da cambiamenti climatici, innovazione tecnologica e nuove forme di convivenza urbana.