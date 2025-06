Roma 2025: Estate in Lungo e in Largo, Cultura per Tutti

L’estate romana del 2025 si declina in un invito all’esplorazione, un’immersione totale nel tessuto urbano e costiero: “L’Vivila in lungo e al largo”, lo slogan che racchiude l’ambizione di un programma articolato e inclusivo. Lungi dall’essere una semplice stagione di eventi, si configura come una vera e propria operazione di riqualificazione culturale e sociale, che mira a restituire alla città e ai suoi abitanti una vitalità prorompente.Quest’anno, il focus si estende oltre i confini del centro storico, con un’attenzione particolare rivolta alla costa Ostiense. Le spiagge di Ponente, spesso marginalizzate nel panorama culturale romano, diventano un palcoscenico inedito per eventi di richiamo, includendo una tappa del festival “Felicittà”, un’iniziativa che celebra la diversità e l’inclusione, e un omaggio alla memoria del festival di poesia di Castelporziano del 1979, un evento che segnò un’epoca e diede voce a un’intera generazione di poeti e intellettuali. Questa scelta non è casuale: si tratta di un tentativo di recuperare un patrimonio culturale spesso dimenticato, valorizzando un territorio ricco di storia e potenzialità.La presentazione del cartellone eventi, che spazierà dalla cinematografia alla musica, dal teatro alla letteratura, è stata un’occasione per l’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, affiancato dal collega al Patrimonio Tobia Zevi e dalla Presidente della Commissione Cultura Erica Battaglia, di delinearne i contorni. “Vogliamo una città viva, pulsante”, ha affermato Smeriglio, sottolineando l’impegno a offrire un ventaglio di proposte capace di intercettare le esigenze di ogni fascia di popolazione, superando barriere anagrafiche ed economiche. L’obiettivo è creare un’offerta culturale ampia e variegata, che possa essere apprezzata da residenti, turisti, pellegrini e visitatori, offrendo loro l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile.La consigliera Pd Erica Battaglia ha poi evidenziato la dimensione politica dell’iniziativa, definendo la cultura promossa dal Campidoglio come un bene pubblico, diffuso, accessibile, trasversale, economicamente sostenibile e, soprattutto, capace di narrare una storia, quella di una Roma che si rinnova per i propri cittadini, non solo in termini di servizi, ma anche e soprattutto in termini di identità e di visione del futuro. Questa cultura non è un mero intrattenimento, ma un motore di cambiamento sociale e culturale.L’ampia offerta di eventi sarà disponibile sul portale www.culture.roma.it, una risorsa fondamentale per pianificare la propria estate romana, scoprendo le innumerevoli opportunità di arricchimento culturale e di svago che la città offre. L’estate romana del 2025 si preannuncia quindi come un’esperienza ricca di opportunità, un invito a vivere la città in lungo e in largo, alla scoperta di luoghi inaspettati e di nuove forme di espressione artistica.