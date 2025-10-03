Roma, aggressione a Pro Vita: appello a Schlein e Landini

L’episodio di questa mattina a Roma, durante la marcia pro-Palestina, ha visto una escalation di violenza verbale e materiale che solleva serie preoccupazioni sul clima di confronto politico nel nostro Paese.

Un gruppo di manifestanti, identificati come militanti del Partito Democratico e della CGIL, ha preso di mira la sede nazionale di Pro Vita e Famiglia in Viale Manzoni, perpetrando un atto vandalico che include il lancio di uova e l’intonazione di slogan denigratori.

Questo gesto, lungi dall’essere un evento isolato, si inserisce in un quadro allarmante: Pro Vita e Famiglia denuncia diciotto attacchi vandalici simili negli ultimi quattro anni, motivati, a loro dire, da un’intollerabile animazione politica.

La presidente dell’associazione, Antonio Brandi, ha espresso profonda preoccupazione per questa tendenza, sottolineando come, a prescindere dalle cause apparenti della protesta – che si tratti di questioni ambientali, pacifismo o lotta contro la violenza di genere – la sinistra politica sembri trovare in ogni occasione un pretesto per l’aggressione.

Questa percezione di una sistematica ostilità, a suo avviso, incide negativamente sul diritto di espressione e sulla libertà di manifestazione del pensiero, principi cardine di una democrazia plurale.

Brandi ha rivolto un appello diretto a Elly Schlein e Maurizio Landini, esortandoli a condannare esplicitamente l’atto compiuto dai militanti, evidenziando il ruolo simbolico delle bandiere del PD e della CGIL presenti durante l’azione.

La richiesta di una presa di posizione formale riflette una più ampia esigenza di chiarezza e responsabilità all’interno del panorama politico.

L’associazione ha inoltre riaffermato la richiesta di un rafforzamento delle misure di sicurezza a tutela della libertà di espressione, una richiesta già formalizzata attraverso una petizione popolare, innescata dalla tragica uccisione dell’attivista pro-vita americano Charlie Kirk.

La petizione, che ha già raccolto oltre 20.000 firme, simboleggia un crescente timore per la sicurezza di chi si espone pubblicamente con posizioni contrastanti.

L’episodio romano, unitamente alle preoccupazioni sollevate dalla vicenda americana, pone l’accento sulla necessità di un dibattito più ampio e costruttivo sulla protezione dei diritti fondamentali, anche in un contesto di crescenti polarizzazioni ideologiche e sociali.

Si tratta di preservare lo spazio per un confronto aperto e rispettoso, garantendo al contempo la sicurezza di chi esercita la propria libertà di espressione, al di là delle opinioni politiche.

L’azione intrapresa dai manifestanti, pertanto, non è solo un attacco alla sede di un’associazione, ma una minaccia alla stessa essenza della convivenza democratica.