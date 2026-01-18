Roma e Lazio: Sconfitta la Rete dello Spaccio, 6 Arresti

Un’Onda di Contrasto alla Criminalità: Operazioni Coordinate Sconfiggono la Rete dello Spaccio a Roma e nel LazioUn’intensa settimana di attività di contrasto alla criminalità organizzata, focalizzata sul traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha portato a sei arresti e una denuncia nella città di Roma e nelle aree limitrofe del Lazio.

L’operazione, frutto di un’azione sinergica tra diverse unità della Polizia di Stato, dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel disarticolare le reti di spaccio e proteggere la comunità.

Le indagini, spesso precedute da lunghi periodi di osservazione e raccolta di informazioni, hanno rivelato modalità operative sempre più sofisticate, con tentativi di occultamento e diversificazione dei canali di approvvigionamento.

Il primo arresto, eseguito dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara, ha avuto origine da un’attività investigativa che ha messo sotto scrutinio un commercio al dettaglio che, formalmente, vendeva prodotti a base di canapa legale.

L’attività commerciale, in realtà, fungeva da copertura per la vendita di sostanze illecite.

Il ritrovamento di quasi 900 grammi di hashish, abilmente nascosti, ha portato all’arresto del responsabile.

L’attenzione dei poliziotti è stata ulteriormente acuita dall’osservazione di un cliente che, dopo l’acquisto, tentava di eliminare un involucro contenente hashish e cocaina, rivelando in modo eclatante la vera natura del locale.

Un episodio particolarmente significativo è maturato grazie alla prontezza di due agenti in servizio libero del VII Distretto San Giovanni, che hanno assistito a un sospetto scambio di denaro e droga nella zona di Porta Furba.

La conseguente perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di droga, abilmente nascosto nel freno a mano, e contanti per un valore di 370 euro, il cui provenienza il conducente non è stato in grado di giustificare, alimentando ulteriori sospetti di attività illecite.

Le operazioni non si sono fermate qui.

Gli agenti della Sezione Volanti hanno effettuato due ulteriori arresti, uno a Torpignattara e l’altro a Tor Bella Monaca, in seguito a controlli mirati.

In entrambi i casi, i sospettati nascondevano dosi di crack e cocaina, unitamente a ingenti somme di denaro.

In un altro intervento, presso l’ospedale Sant’Andrea, gli investigatori del Commissariato di P.

S.

Flaminio hanno arrestato un individuo che, con un comportamento ripetitivo, rivelava un intento preciso: quello di distribuire dosi di cocaina.

Il ruolo dei cittadini, sempre più attivi nella segnalazione di attività sospette, si è rivelato cruciale per il successo di altre operazioni.

Grazie all’applicazione YouPol, gli agenti dell’XI Distretto San Paolo hanno arrestato un uomo in zona Ponte Galeria, scoprendo un vero e proprio deposito di droga e denaro contante, organizzato con tecniche professionali.

Similmente, una segnalazione al Commissariato di P.

S.

Frascati ha portato alla denuncia di un individuo sorpreso in possesso di hashish all’interno di un barattolo, indicando una situazione di abitualità e potenzialmente di spaccio.

Questi risultati testimoniano l’efficacia della collaborazione tra le diverse unità della Polizia di Stato e l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini, attraverso strumenti come YouPol, nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica.

L’attività di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti rimane una priorità assoluta, con l’obiettivo di disarticolare le organizzazioni criminali e sottrarre alla circolazione sostanze dannose per la salute pubblica.