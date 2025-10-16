Roma, il vento della Memoria: antisemitismo e il rischio di oblio.

Il vento di Roma, carico di storia e di un’eco dolorosa, si fa sentire in questi luoghi, teatro ottantidue anni fa di un rastrellamento brutale.
Oltre mille membri della comunità ebraica, strappati alle loro vite, alle loro famiglie, e avviati verso un destino inesorabile, la Shoah.
Immagini di volti comuni, di donne, bambini, anziani, si sovrappongono al presente, un monito severo sulla capacità umana di generare l’odio più profondo, un’intolleranza capace di annientare l’innocenza stessa.
Victor Fadlun, portavoce della Comunità Ebraica, solleva un interrogativo angosciante: a che punto può spingere l’odio? Una domanda che non può essere elusa, ma richiede un’analisi profonda e una riflessione continua.
L’impegno profuso in questi anni, il lavoro certosino dedicato alla Memoria, ai viaggi ad Auschwitz, per garantire che l’orrore non si ripeta, sembra oggi minacciato da un’ombra inquietante.
Gli eventi recenti, la guerra in Israele, la sua drammatica escalation, hanno innescato una riemersione inattesa, un risveglio amaro, di sentimenti antiebraici.
Non si tratta di semplici pregiudizi, ma di un antisemitismo virulento, violento, che si manifesta con prepotenza nella sfera pubblica e si insinua nel quotidiano.
La comunità ebraica lo vive in prima persona, sperimentandone la ferocia e il disagio.
L’episodio di Udine, un tentativo di negare a Israele il diritto di partecipare a un evento sportivo, un atto che si verifica in un momento di tregua, quando i bombardamenti cessano, si configura come un chiaro segnale di antisemitismo.
È un atto che non può essere ignorato o minimizzato, ma che esige un’urgente risposta.
La sfida che ci troviamo ad affrontare non è semplicemente quella di ricordare, ma di educare.
Bisogna fornire gli strumenti per distinguere la verità dalla menzogna, per smascherare i meccanismi della propaganda e dell’odio.
La conoscenza, l’informazione corretta, l’empatia, diventano baluardi imprescindibili contro la barbarie.
Oltre alla memoria storica, è necessaria una memoria attiva, un impegno quotidiano per contrastare ogni forma di discriminazione e di intolleranza.
La Memoria non è un monumento da contemplare, ma un motore per l’azione, un invito costante a vigilare, a proteggere la dignità di ogni essere umano, a costruire un futuro di pace e di giustizia.
La storia ci insegna che l’indifferenza è la madre di ogni male.
Non possiamo permetterci di esserne complici.
Il dovere di ricordare è, in definitiva, il dovere di agire.