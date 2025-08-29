Roma, interforze al lavoro: sicurezza e riqualificazione urbana.

Nel cuore pulsante di Roma, un’operazione interforze orchestrata dalla Questura ha dispiegato un’azione coordinata volta a ristabilire e tutelare la sicurezza pubblica, con un focus specifico sull’ambiente urbano e la lotta al degrado.

L’azione, che ha coinvolto personale del commissariato Viminale e della Guardia di Finanza, ha interessato aree strategiche come la Stazione Termini, il quartiere San Lorenzo e l’Esquilino, nodi cruciali per la vita della città e spesso teatro di problematiche complesse.

L’intensificata presenza delle forze dell’ordine ha portato a diversi interventi mirati.

Un individuo tunisino, attivo nel traffico di sostanze stupefacenti, è stato colto in flagranza di vendita e arrestato, interrompendo un’attività illecita che incideva direttamente sulla sicurezza dei cittadini.

Parallelamente, un episodio di aggressione e tentata rapina ha visto l’arresto di una giovane donna bosniaca, sorpresa a tentare di sottrarre uno zaino a un passante diretto alla stazione della Metro B.

L’atto, oltre alla violazione della legge, testimonia la necessità di un’attenzione costante verso fenomeni di microcriminalità che turbano la quotidianità.

L’operazione ha anche portato all’arresto di un algerino, ricercato da oltre un mese per tentato omicidio, dimostrando l’efficacia della collaborazione tra le diverse unità di polizia nel perseguimento di individui pericolosi per la collettività.

L’identificazione complessiva di 140 persone, di cui tre risultate prive di permesso di soggiorno, ha permesso di avviare le procedure di espulsione, in linea con le normative vigenti in materia di immigrazione e sicurezza nazionale.

L’impegno delle forze dell’ordine non si è limitato alla repressione del crimine, ma ha abbracciato anche la riqualificazione urbana e il sostegno alle fasce più vulnerabili.

La sinergia con gli operatori dell’Ama ha permesso di realizzare interventi di bonifica in aree degradate come piazza dei Cinquecento e via Manin, rimuovendo accumuli di rifiuti e suppellettili di fortuna spesso utilizzati come rifugio da persone senza fissa dimora.

L’attenzione particolare rivolta a piazza dei Cinquecento, un luogo simbolo della città, e alle aree circostanti, ha permesso di restituire dignità e vivibilità a spazi pubblici spesso marginalizzati.

L’intervento, supportato dalla Sala Operativa Sociale, ha incluso un censimento dei soggetti in condizione di fragilità, con l’obiettivo di attivare procedure di supporto sociale volte a garantire loro assistenza e opportunità di reinserimento nella società.

Questa complessa operazione interforze, che unisce controllo del territorio, repressione della criminalità, riqualificazione urbana e sostegno sociale, rappresenta un impegno concreto a garantire a tutti i cittadini un ambiente sicuro, vivibile e rispettoso della dignità umana.

L’azione sottolinea la necessità di un approccio integrato e multidisciplinare per affrontare le sfide complesse che affliggono le aree urbane, promuovendo la coesione sociale e il benessere collettivo.