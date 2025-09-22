Roma, marcia per Gaza: un grido di speranza e disobbedienza.

Il grido si è levato da Scalo San Lorenzo, un’onda sonora che ha percorso le strade di Roma, trasformando il traffico in un fiume in piena di rabbia e speranza.

Il corteo per Gaza, nato nell’epicentro pulsante di Piazza dei Cinquecento, si è snodato attraverso la città, un serpentone umano che reclamava giustizia e un cessate il fuoco immediato.

La marcia, un atto di disobbedienza civile, ha trasceso la semplice protesta per diventare una potente espressione di solidarietà con il popolo palestinese.

L’eco dei manifesti, sventolanti al vento, ripeteva implacabile il messaggio universale: “Free, free Palestine.

” Un grido che trascende i confini geografici, un’invocazione alla libertà che risuona in ogni coscienza sensibile alle ingiustizie del mondo.

La scelta di concludere l’azione bloccando la tangenziale non fu casuale.

Rappresentava una rottura con le forme di protesta tradizionali, una dichiarazione di intenti che mirava a interrompere il flusso della vita quotidiana, costringendo la società a confrontarsi con la gravità della situazione umanitaria che affligge Gaza.

Questa manifestazione, più di un semplice corteo, è il risultato di un profondo disagio collettivo, alimentato dalle immagini di distruzione e sofferenza che emergono quotidianamente dalla Striscia.

È l’espressione di una generazione che rifiuta l’indifferenza e che si sente responsabile nel denunciare le violazioni dei diritti umani.

Dietro ogni cartello, dietro ogni voce che si leva in coro, si celano storie di famiglie spezzate, di bambini privati dell’innocenza, di vite spezzate in un conflitto perpetuato da un’ingiustizia profonda e radicata.

Il corteo per Gaza a Roma non è solo una protesta, ma un atto di memoria, un appello alla ragione, una richiesta di pace che si eleva al di sopra delle divisioni politiche e ideologiche.

È un monito per la comunità internazionale, un invito a non voltare lo sguardo di fronte alla tragedia che si sta consumando nel cuore del Medio Oriente.

La richiesta di “Free Palestine” non è solo un desiderio di liberazione territoriale, ma un anelito a un futuro in cui i diritti fondamentali di ogni individuo siano rispettati, in cui la dignità umana prevalga sulla violenza e l’odio, in cui la giustizia e l’equità siano i pilastri di una convivenza pacifica e duratura.