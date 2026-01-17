Roma: Marcia per l’Iran, un grido di libertà e solidarietà.

Roma, una giornata di eco potente.

Un corteo di solidarietà si è snodato per le vie della città, un grido di vicinanza al popolo iraniano che lotta per la propria libertà.

L’iniziativa, promossa dai Radicali e abbracciata da una coalizione eterogenea di forze politiche, giovani e cittadini comuni, ha rappresentato un atto di testimonianza e sostegno in un momento storico particolarmente drammatico.

La gravità della situazione in Iran non consente reminiscenze del passato, né analisi storiche riduttive.

Il regime teocratico, erede di un percorso complesso e doloroso, sta perpetrando una repressione brutale, una violazione sistematica dei diritti umani fondamentali che non può essere ignorata.

La sofferenza del popolo iraniano, in particolare quella delle giovani generazioni, richiede una risposta concreta e unita.

Un punto cruciale sollevato durante la manifestazione è la necessità di un’opposizione iraniana coesa e coordinata.

La diffidenza verso interventi esterni, in particolare da parte degli Stati Uniti, sottolinea la complessità del quadro geopolitico e la necessità di soluzioni che nascano dalla volontà popolare e che siano sostenute da un’azione politica interna robusta.

L’Europa, con il suo peso istituzionale e la sua pretesa di difesa dei valori democratici, è chiamata a svolgere un ruolo attivo e determinante, esercitando pressioni concrete e offrendo sostegno alle forze progressiste.

Carlo Calenda, leader di Azione, ha sottolineato un principio universale: chi combatte per la libertà, lo fa per la libertà di tutti.

Questa affermazione, carica di significato, trascende i confini geografici e politici, richiamando l’attenzione sulla comune aspirazione all’autodeterminazione e alla dignità umana.

La partecipazione attiva e commossa della comunità iraniana espatriata ha conferito alla manifestazione un’intensità emotiva palpabile, unendo voci e destini in un unico grido di speranza.

L’auspicio è che questa convergenza di forze politiche e sociali possa tradursi in un movimento ampio e duraturo, capace di esercitare un’influenza significativa sugli eventi in Iran.Irene Testa, tesoriere del Partito Radicale, ha stigmatizzato l’idea di popoli di serie A e B, denunciando l’indifferenza che troppo spesso caratterizza la risposta internazionale di fronte a violenze di tale portata.

La sospensione temporanea delle esecuzioni non deve ingannare: il regime è pronto a riprendere la repressione con rinnovata ferocia.

L’assenza di azione, la passività di fronte a una carneficina, costituiscono una responsabilità inaccettabile per la comunità internazionale.

L’iniziativa, inizialmente concepita come evento autonomo, si è poi coordinata con altre manifestazioni, evidenziando, al contempo, le divisioni politiche interne, ma rivelando anche la forza di un sentimento condiviso e la volontà di unire le energie per sostenere il popolo iraniano nella sua lotta per la democrazia e la libertà.

Il futuro dell’Iran, e con esso il futuro di un mondo più giusto e libero, dipende dalla nostra capacità di non restare indifferenti.