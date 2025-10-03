Roma, mare di bandiere pro-Palestina: trecentomila in piazza

Roma, 27 ottobre – Un mare di volti, uno striscione infinito: la capitale italiana si è trasformata in un palcoscenico di profondo dissenso, con una mobilitazione senza precedenti a sostegno del popolo palestinese e in memoria della Flotilla di Gaza.

Le stime degli organizzatori, provenienti dai diversi sindacati coinvolti, parlano di una partecipazione che supera le trecentomila persone, una cifra che testimonia l’ampiezza e la forza del sentimento pro-palestinese che anima il Paese.

L’Usb, uno degli organizzatori principali, ha inizialmente quantificato la propria parte del corteo a 300.000 partecipanti, un dato poi confermato, seppur in termini complessivi, dalla Cgil, che ha rilevato una presenza massiccia di manifestanti provenienti da diverse regioni.

L’unità d’intenti tra i sindacati, nonostante le possibili differenze programmatiche, ha permesso di creare un corteo coeso e potente, un’onda umana che si è riversata nelle vie della città.

La manifestazione, nata come risposta agli eventi drammatici in atto in Palestina e in memoria delle vittime della Flotilla, ha assunto una valenza ben più ampia.

Non si tratta solo di un supporto al popolo palestinese, ma anche di una denuncia delle politiche internazionali che perpetuano conflitti e ingiustizie.

Tra gli striscioni, molti recavano messaggi di solidarietà, richieste di cessate il fuoco e condanna della violenza.

La lunghezza del corteo, che si estendeva per chilometri, ha reso difficile una stima precisa del numero di partecipanti.

La testa del corteo, inizialmente concentrata in prossimità della tangenziale e diretta verso l’A24, ha attratto l’attenzione dei media e delle forze dell’ordine.

La mobilitazione riflette una crescente preoccupazione per la crisi umanitaria in corso e una richiesta di giustizia per le vittime.

La manifestazione di Roma non è un evento isolato.

In molte altre città italiane e in diverse capitali europee si sono verificate manifestazioni simili, a testimonianza di una crescente consapevolezza e sensibilità nei confronti della questione palestinese.

Il corteo, vibrante di voci e di emozioni, rappresenta un monito per i governi e un appello alla comunità internazionale affinché agisca per garantire una soluzione pacifica e duratura al conflitto.

La speranza è che questa mobilitazione contribuisca a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere un cambiamento significativo nelle politiche globali.