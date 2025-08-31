Roma-Pisa: Tifosi al Duomo, Cori Fascisti e Ombre del Passato

Un corteo di tifosi della Roma, in trasferta a Pisa per la partita di campionato, ha dato vita a un episodio di profondo turbamento sabato pomeriggio, gettando un’ombra di vergogna sulla città e sollevando interrogativi urgenti sul fenomeno dell’estremismo nel calcio.

Il gruppo, composto da decine di persone, ha marciato in un percorso non autorizzato, transitando in prossimità di alcuni dei simboli più iconici di Pisa: la celebre Torre pendente e la suggestiva Piazza dei Miracoli.

L’atto più sconcertante è stato l’esplicito e ripetuto inneggiamento a Benito Mussolini, figura storica associata a un regime totalitario e alle sue nefaste conseguenze.

L’eco di questi cori, intrisi di retorica nostalgica e potenzialmente incitatoria, ha disturbato la quiete del luogo e ha ferito la sensibilità di molti presenti.

Il gruppo di tifosi, in un tentativo di evocare un passato distorto e manipolato, ha poi rielaborato un canto popolare, “Faccetta nera”, attribuito all’epoca coloniale, per esprimere il tifo per la propria squadra.

Questa scelta, carica di connotazioni razziste ed imperialiste, amplifica la gravità dell’episodio, sottolineando una pericolosa commistione tra sport, identità nazionale e ideologie problematiche.

La durata del corteo, seppur breve, ha lasciato un segno indelebile, immortalato da numerosi video che si sono rapidamente diffusi sui social media.

Le immagini mostrano un clima di surreale contrasto: turisti provenienti da tutto il mondo, testimoni involontari di questa manifestazione, osservano con sbigottimento, alcuni riprendendo la scena con i propri dispositivi.

Le forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa a distanza, hanno monitorato l’evolversi della situazione, evitando, fortunatamente, scontri diretti con i tifosi pisani.

L’episodio solleva questioni cruciali: l’evoluzione delle dinamiche sociali all’interno delle tifoserie, la necessità di una maggiore consapevolezza storica e civica tra i giovani, e il ruolo delle istituzioni sportive nel contrastare qualsiasi forma di manifestazione estremista e discriminatoria.

La vicenda di Pisa non può essere relegata a un mero “episodio isolato”, ma deve stimolare un profondo ripensamento del rapporto tra sport, identità e valori democratici.

L’ombra del passato, riemersa in questo modo inaspettato, richiede un’azione decisa e condivisa per preservare la memoria e impedire il ripetersi di simili eventi.