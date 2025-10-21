Roma Resiliente: Convegno su Oasi Urbane e Qualità della Vita

Rinnovare Roma: Oasi Urbane per una Città Resiliente e InclusivaIl dibattito sulla vivibilità urbana a Roma, un tema cruciale per il futuro della città, si concentra in un convegno di alto profilo: “Oasi Pedonali – Strategie di Vivibilità Urbana”, sostenuto da Roma Capitale e in programma al Carroccio del Campidoglio.

L’evento non è una semplice discussione, ma un’urgenza di ripensamento radicale degli spazi pubblici, alla luce di dati allarmanti sull’inquinamento e dell’imperativo di creare quartieri che mettano al centro la qualità della vita dei cittadini.

La crescente consapevolezza dell’impatto negativo dell’ambiente urbano sulla salute pubblica e la necessità di contrastare l’emergenza climatica richiedono interventi mirati e soluzioni innovative.

L’obiettivo primario è la creazione di micro-ecosistemi urbani, “oasi” pedonali, dove la mobilità dolce, il verde pubblico e l’inclusione sociale siano elementi costitutivi.

Questi spazi non sono semplicemente zone prive di auto, ma veri e propri laboratori sociali, capaci di promuovere l’incontro, la socializzazione e l’esercizio della cittadinanza attiva.

L’apertura dei lavori vedrà gli interventi dei consiglieri di Roma Capitale, Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, seguiti da un ricco programma di relatori d’eccellenza.

Marco Morabito (CNR – Istituto per la Bioeconomia) porterà la sua expertise in ambito di economia circolare e sostenibilità ambientale, mentre Donatella Scatena (professore associato in Progettazione Urbana) offrirà una prospettiva critica e innovativa sulla pianificazione urbana contemporanea.

Alessandra Grasso (Cittadini per l’Aria) e Stefania Boccaleoni (Bicivento) daranno voce alle esperienze concrete di attivismo civico per la qualità dell’aria e la promozione della mobilità sostenibile.

Anna Becchi (Street for Kids) presenterà un approccio centrato sui bambini e sulla sicurezza stradale, fondamentale per la creazione di quartieri a misura di famiglia.

La conclusione dei lavori sarà affidata ad Alessio D’Amato, consigliere regionale, che fornirà una visione strategica a livello istituzionale.

L’architetto Claudia Finelli, consigliera del Municipio XIII, guiderà i lavori con la sua esperienza, garantendo un dialogo costruttivo e focalizzato sulle esigenze del territorio.

Il convegno ambisce a superare la mera teorizzazione, proponendo soluzioni operative e modelli di rigenerazione urbana replicabili.

La visione è quella di una città che integra salute, ambiente e comunità, non come compartimenti stagni, ma come elementi interconnessi e imprescindibili.

Si tratta di promuovere una nuova cultura dell’abitare, che valorizzi gli spazi pubblici come luoghi di scambio, di aggregazione e di benessere collettivo.

L’evento si pone come un punto di partenza per un percorso di trasformazione profonda, volto a restituire a Roma il suo ruolo di città a misura di persona, resiliente e inclusiva, capace di affrontare le sfide del futuro con creatività e determinazione.