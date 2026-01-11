Roma, retata: smantellata rete di spaccio tra periferia e provincia

L’ombra del traffico illecito si è allungata sulla periferia romana e sui territori limitrofi, materializzandosi in un’operazione di ampio respiro che ha portato alla luce un’articolata rete di distribuzione di sostanze stupefacenti.

Un’azione congiunta, orchestrata con precisione, ha visto coinvolti numerosi equipaggi della Polizia di Stato, dispiegati in diverse aree strategiche, dalla densa trama abitativa di Primavalle fino alle zone più isolate della provincia di Roma, come Tivoli.

L’intervento, frutto di un’indagine in corso, ha portato all’arresto di sette individui, sospettati di ricoprire ruoli diversi all’interno del sistema di spaccio.

Gli arresti non sono stati un’operazione lampo, ma il culmine di un’attività di indagine che ha permesso di identificare e localizzare diversi nodi cruciali.

Le dinamiche emerse delineano un quadro complesso: la circolazione di stupefacenti si sviluppava attraverso canali diversificati, sfruttando la quotidianità dei quartieri e la facilità di movimento tra la città e la campagna.

Un automobilista, fermato a Primavalle, è stato trovato in possesso di una modesta quantità di cocaina e di una somma contante significativa, presumibilmente provento dell’attività illecita.

Scenari simili, seppur con quantità differenti di droga, si sono verificati anche a Torre Maura e alla Magliana, suggerendo una struttura di distribuzione capillare e ramificata.

Un aspetto particolarmente rilevante è l’arresto di un giovane trovato in possesso di una quantità considerevole di hashish e marijuana, occultate all’interno di uno zaino.

La quantità sequestrata, superiore ai due etti, indica un possibile coinvolgimento in attività di approvvigionamento e/o distribuzione su scala più ampia.

L’operazione, che ha coinvolto diversi commissariati e unità mobili, testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga e nella tutela della sicurezza dei cittadini.

Le indagini proseguono a ritmo serrato per identificare eventuali complici e dissipare completamente la rete criminale che si cela dietro questi arresti.

L’analisi dei sequestri e delle informazioni raccolte durante le perquisizioni è cruciale per ricostruire le dinamiche precise del traffico, individuare i responsabili di grado superiore e prevenire future attività illecite.

L’obiettivo finale è smantellare completamente l’organizzazione e restituire legalità e tranquillità ai territori colpiti.