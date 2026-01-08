Roma, sicurezza stradale: un passo avanti, serve un cambio di mentalità.

La sicurezza stradale a Roma, come ogni anno, mostra segnali di un’evoluzione positiva, seppur caratterizzata da una progressione troppo lenta per affrontare l’entità del problema.

La diminuzione, costante ma inadeguata, di vittime e feriti gravi evidenzia una persistente criticità: il numero di incidenti rimane inaccettabilmente alto e le responsabilità sono prevalentemente riconducibili a comportamenti imprudenti e pericolosi, quali la disattenzione e il superamento dei limiti di velocità.

Queste constatazioni sono state presentate dal sindaco Roberto Gualtieri durante il convegno dedicato all’infortunistica stradale, un evento cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica e coordinare gli sforzi a favore della sicurezza dei giovani, la fascia più vulnerabile.

Il messaggio rivolto ai cittadini romani è chiaro: è imperativo un cambio di mentalità, un ripensamento delle abitudini alla guida che troppo spesso vedono il superamento dei limiti come una sfida o una necessità.

Questa tendenza, radicata in una cultura della fretta e dell’irresponsabilità, contribuisce in maniera determinante all’aumento degli incidenti e alle conseguenze tragiche che ne derivano.

L’amministrazione comunale sta implementando una serie di interventi mirati a migliorare la sicurezza stradale, con un’attenzione particolare all’urbanistica e alla tecnologia.

L’ampliamento delle zone 30, un’iniziativa volta a ridurre la velocità e a rendere gli spazi urbani più vivibili, rappresenta un primo passo.

Un intervento di significativa importanza è previsto per il centro storico, con l’obiettivo di riqualificare gli spazi pubblici e di promuovere una mobilità più lenta e consapevole.

L’incremento dei controlli, potenziato dall’installazione di nuovi autovelox in posizioni strategiche come la Tangenziale Est e viale Isacco Newton, ha già rilevato un numero elevato di infrazioni (1500 al giorno), a testimonianza della diffusa violazione dei limiti di velocità.

L’attivazione di ulteriori dispositivi lungo la Via del Mare e la successiva installazione lungo Colombo, Corso Francia e l’Olimpica, amplierà la rete di controllo e deternerà comportamenti rischiosi.

Parallelamente, si intensificano i controlli sul campo, con un focus particolare sulle strade adiacenti alle scuole e sull’ottimizzazione degli attraversamenti pedonali, con l’adozione di soluzioni innovative per la sicurezza dei pedoni.

Tuttavia, il sindaco ha sottolineato con chiarezza che queste misure, seppur necessarie, non sono sufficienti a risolvere il problema alla radice.

La vera chiave per un cambiamento duraturo risiede in una profonda trasformazione culturale ed educativa.

È essenziale promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi connessi alla guida imprudente, sensibilizzare i giovani fin dalla tenera età e incentivare comportamenti responsabili.

Inoltre, un coordinamento efficace tra tutte le forze coinvolte – Polizia Locale, servizi di emergenza, scuole, associazioni – è fondamentale per garantire una risposta coordinata e tempestiva in caso di incidenti e per monitorare l’efficacia delle misure adottate.

La sicurezza stradale non è solo una questione di applicazione rigorosa delle regole, ma soprattutto di responsabilizzazione individuale e collettiva.