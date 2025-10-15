Roma, smantellata gang di rapinatori: 4 arrestati

Un’articolata rete criminale, specializzata in rapine a esercizi commerciali, è stata smantellata a Roma grazie a un’indagine condotta dalla Squadra Mobile, culminata nell’arresto di quattro individui, di età compresa tra i 25 e i 36 anni.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica per la criminalità diffusa e quella di maggiore allarme, ha preso le mosse a seguito dell’ultimo raid perpetrato in un bar-tabaccheria situato in via Ugo Ojetti, nel quartiere Talenti, un episodio che ha fornito il punto di svolta decisivo per l’arresto della gang.

Le indagini, protrattesi nel tempo e caratterizzate da un’analisi meticolosa delle dinamiche criminali, hanno permesso di ricostruire una precisa modus operandi.

La struttura operativa si basava su una divisione di compiti rigorosa e una logistica sofisticata.

Il team era composto da figure specializzate: due individui, armati e protetti da equipaggiamento volto a ostacolare l’identificazione – elmetti integrali, presumibilmente – si presentavano nei locali, intimando con la forza la consegna del denaro.

La fuga veniva poi assicurata tramite l’impiego di scooter di dubbia provenienza, abbandonati in luoghi diversi per eludere le ricerche delle forze dell’ordine.

Un terzo complice, agendo come staffetta, recuperava i veicoli e forniva supporto logistico.

La base operativa, un punto nevralgico per la gestione del bottino e la pianificazione delle azioni successive, era situata in un’abitazione nella zona di San Basilio.

Proprio in questo luogo, durante un’irruzione notturna, gli agenti hanno sorpreso i malfattori, cogliendoli sul fatto.

Il tentativo di fuga, disperato e improvvisato, consistendo nel lancio dagli edifici, è stato prontamente sventato.

La perquisizione successiva ha permesso di rinvenire una quantità significativa di prove incriminanti: l’abbigliamento indossato durante la rapina, i caschi utilizzati per celare l’identità, le armi impiegate e una somma di denaro contante, stimata in circa mille euro, presumibilmente frutto di precedenti attività illecite.

Tra gli oggetti sequestrati, è stato recuperato anche lo scooter utilizzato per la fuga, elemento cruciale per ricostruire gli spostamenti del gruppo.

L’attività di indagine non si limita al singolo episodio di San Basilio.

Gli inquirenti stanno ora esaminando attentamente i tabulati telefonici, le immagini delle telecamere di sorveglianza e le relazioni testimoniali per accertare la possibile responsabilità dei quattro individui in altre rapine simili avvenute nella zona nord-est della capitale.

L’obiettivo è ricostruire l’intera filiera criminale e individuare eventuali mandanti o complici ancora liberi.

L’autorità giudiziaria, dopo la convalida degli arresti, ha disposto la custodia cautelare in carcere per tutti e quattro gli indagati, in attesa del prosseguimento delle indagini e del processo.

L’operazione rappresenta un significativo successo per le forze dell’ordine e un duro colpo per la criminalità organizzata che mira a destabilizzare la sicurezza della comunità romana.