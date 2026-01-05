Roma sotto acqua: Tevere e Aniene esondano, allerta meteo

Un’ondata di maltempo particolarmente intensa sta mettendo a dura prova la città di Roma e il suo territorio circostante, con una situazione idrogeologica in rapido e preoccupante deterioramento.

Il fiume Tevere, arteria cruciale che attraversa la capitale, ha raggiunto livelli critici, superando la soglia dei sette metri e straripando dalle banchine protettive, costringendo alla chiusura delle aree ciclabili adiacenti.

L’esondazione rappresenta un rischio concreto per le infrastrutture e le aree residenziali a rischio.

Parallelamente, l’Aniene, affluente del Tevere, ha registrato un’esondazione significativa in prossimità di Tivoli, con conseguenti preoccupazioni per il territorio del Municipio V, in particolare nel quartiere La Rustica.

Le squadre di soccorso sono attivamente impegnate nella gestione dell’emergenza, monitorando costantemente l’evoluzione della situazione e intervenendo dove necessario.

L’allerta arancione, emessa per l’intera regione Lazio, preannuncia precipitazioni diffuse, caratterizzate da rovesci e temporali intensi, con accumuli pluviometrici generalmente moderati, ma potenzialmente in grado di esacerbare le criticità già in atto.

Questo scenario è aggravato dallo stato di saturazione dei suoli, precedentemente colpiti da piogge persistenti, e dai livelli dei corsi d’acqua già elevati.

La valutazione del Centro Funzionale Regionale, basata su dati meteorologici, indicazioni dei presidi territoriali e analisi dello stato idrogeologico, ha determinato un quadro di moderata criticità idrogeologica per i bacini romani.

Questo implica un rischio concreto di frane, smottamenti e allagamenti.

La criticità idraulica, legata all’innalzamento dei livelli dei fiumi, è moderata nel bacino dell’Aniene e raggiunge livelli più elevati nei bacini costieri sud e nel bacino del Liri, aree particolarmente vulnerabili a eventi di questo tipo.

La complessità della situazione richiede un’attenzione costante e un coordinamento efficace tra le diverse autorità coinvolte, al fine di proteggere la popolazione, le infrastrutture e il patrimonio culturale.

La popolazione è invitata a prestare la massima attenzione alle comunicazioni delle autorità competenti, a evitare spostamenti non necessari e a seguire scrupolosamente le indicazioni di sicurezza.

La gestione dell’emergenza idrogeologica si pone come priorità assoluta, richiedendo un impegno continuo e una vigilanza costante per mitigare i rischi e garantire la sicurezza di tutti.