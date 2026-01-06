Roma sotto i cancelli: maltempo estremo, oltre 150 interventi

L’intensità del maltempo che ha colpito Roma e la sua provincia oggi ha messo a dura prova le infrastrutture e i servizi di emergenza, richiedendo un’azione coordinata e massiccia.

Oltre 150 interventi, eseguiti in maniera continuativa da squadre di vigili del fuoco, testimoniano la gravità della situazione, che ha visto il territorio investito da fenomeni meteorologici estremi.

Le segnalazioni pervenute, numerose e diversificate, hanno delineato un quadro complesso di emergenza.

Alberi, sradicati dalla forza dei venti impetuosi e dall’acqua che ha saturato il terreno, hanno ostruito strade e danneggiato proprietà.

Allagamenti, particolarmente intensi nella zona di Ardea, hanno sommerso abitazioni e attività commerciali, rendendo impraticabili intere aree.

Danni d’acqua, causati da infiltrazioni e rotture, hanno compromesso la sicurezza di edifici residenziali e pubblici.

Rami di alberi e insegne, pericolanti sotto il peso dell’acqua e del vento, hanno richiesto interventi urgenti per scongiurare ulteriori rischi per la popolazione.

L’esondazione del fiume Aniene ha rappresentato una delle principali criticità, provocando l’allagamento di ampie porzioni di strada e mettendo a rischio la viabilità.

La Polizia Locale, in coordinamento con le altre forze dell’ordine, ha dovuto chiudere temporaneamente la via Tiburtina in direzione fuori Roma, a partire da via del Casale di San Basilio, per garantire la sicurezza degli automobilisti e agevolare le operazioni di soccorso.

I “caschi bianchi”, con oltre 100 interventi effettuati, hanno svolto un ruolo cruciale nella gestione dell’emergenza, fornendo assistenza diretta alla cittadinanza e collaborando con le altre squadre per risolvere le criticità più urgenti.

L’impegno profuso ha mirato a minimizzare i danni e a garantire la sicurezza di persone e cose in un contesto di elevata incertezza.

La rapidità di risposta e la capacità di adattamento delle squadre sono state fondamentali per affrontare le diverse emergenze che si sono verificate sul territorio.

L’evento ha messo in luce la necessità di rafforzare le infrastrutture e i sistemi di prevenzione per mitigare gli effetti di futuri eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici.

La resilienza della comunità e la collaborazione tra istituzioni e cittadini si sono rivelate elementi chiave per superare questa difficile prova.