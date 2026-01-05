Roma sotto l’acqua: piogge record e allarme futuro.

Roma si è trovata ad affrontare un evento meteorologico eccezionale all’inizio di questo anno, con precipitazioni che hanno rapidamente infranto i record storici.

I dati preliminari raccolti da Meteo Lazio rivelano che, nel solo arco temporale dei primi giorni di gennaio, le quantità di pioggia accumulate hanno già superato significativamente la media climatologica dell’intero mese.

Un fenomeno che solleva interrogativi sulle tendenze meteorologiche in atto e le loro implicazioni per la gestione delle risorse idriche e la resilienza urbana.

L’intensa perturbazione ha colpito Roma e il Lazio fin dalla serata del 3 gennaio, intensificandosi progressivamente nelle ore successive e interessando con particolare forza la regione orientale.

Questi settori, cruciali per il regime idrico del bacino dell’Aniene, hanno subito accumuli pluviometrici particolarmente rilevanti, con conseguenze dirette sulla disponibilità di risorse idriche e sui rischi di esondazione.

Le stazioni di rilevamento meteorologico sparse sul territorio hanno registrato dati impressionanti.

A San Pietro, ad esempio, i cumulati giornalieri hanno raggiunto i 99 millimetri, a Bufalotta gli 116,3 millimetri e a Tor Carbone gli 114,3 millimetri.

La stazione di Tor Carbone, in particolare, ha segnato un picco di oltre 80 millimetri di pioggia in una singola giornata, un dato che testimonia l’intensità del fenomeno.

L’analisi dettagliata del pluviogramma rivela un quadro di precipitazioni diffuse su tutta l’area urbana, con un coinvolgimento più marcato dei settori orientali, probabilmente a causa della conformazione orografica del territorio.

Le piogge si sono protratte ininterrottamente nel periodo considerato, raggiungendo l’apice di intensità durante le ore notturne e le prime ore del mattino.

Questo evento, che va oltre la mera anomalia meteorologica, pone l’accento sulla necessità di un’attenta valutazione del cambiamento climatico e dei suoi effetti sul territorio.

L’aumento della frequenza e dell’intensità di eventi estremi come questo richiede un ripensamento delle infrastrutture idrauliche, una maggiore attenzione alla gestione del rischio idrogeologico e un investimento in sistemi di monitoraggio e previsione sempre più sofisticati.

La fragilità del sistema idrico romano, già messa a dura prova in passato, emerge con ancora più prepotenza in questo scenario di cambiamento climatico accelerato.

Non solo una questione di dati pluviometrici, ma una sfida per la sostenibilità e la sicurezza della città.