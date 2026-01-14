Roma Termini: Operazione Sicurezza a Tappeto Dopo le Aggressioni

Un’operazione di sicurezza a tappeto, di portata inedita per la sua complessità e coordinamento, si dispiega attorno a Roma Termini, a seguito di due gravi episodi di aggressione verificatisi sabato sera.

L’iniziativa, orchestrata dal Comando Provinciale dei Carabinieri in stretto contatto con il Prefetto Lamberto Giannini e condivisa nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, rappresenta una risposta concreta alle crescenti preoccupazioni relative alla sicurezza percepita in un nodo cruciale della rete urbana e ferroviaria capitolina.

L’intervento non si limita a una semplice pattuglia; si tratta di una strategia multidimensionale che impiega risorse specialistiche e tecnologie avanzate.

Elicotteri di sorveglianza aerea monitorano la situazione da una prospettiva privilegiata, mentre unità cinofile, addestrate per la rilevazione di sostanze e persone sospette, setacciano le aree più sensibili.

A supporto dei Carabinieri, sono state schierate pattuglie della Guardia di Finanza, a testimonianza di un impegno congiunto volto a garantire l’applicazione della legge e la tutela della sicurezza pubblica.

L’area di intervento si concentra primariamente su piazza dei Cinquecento, un crocevia di flussi pedonali e un punto nevralgico per attività commerciali e sociali.

Particolare attenzione è rivolta ai portici, che offrono una copertura che può agevolare comportamenti illegali, e al quadrilatero definito dalle vie Giolitti, Cavour, Massimo D’Azeglio e Amendola, spesso teatro di dinamiche complesse e problematiche.

Le attività di controllo si focalizzano sull’identificazione degli individui presenti e sulla verifica della regolarità del soggiorno sul territorio nazionale per i cittadini stranieri, in collaborazione sinergica con l’Ufficio Immigrazione della Questura.

Parallelamente all’attività di contrasto alla criminalità, un team composto da personale specializzato del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) sta conducendo ispezioni approfondite presso gli esercizi commerciali della zona.

L’obiettivo è duplice: accertare la conformità alle normative igienico-sanitarie, prevenendo rischi per la salute pubblica, e verificare la correttezza delle posizioni lavorative, contrastando il sommerso e lo sfruttamento del lavoro.

Questa componente dell’operazione sottolinea l’importanza di un approccio integrato che affronti non solo la microcriminalità, ma anche le condizioni sociali ed economiche che possono favorirla.

Infine, lungo le arterie stradali che convergono verso la stazione ferroviaria, sono stati istituiti numerosi posti di controllo permanenti, volti a monitorare la circolazione e a prevenire infrazioni.

Questo dettaglio evidenzia l’impegno a garantire la sicurezza non solo dei pedoni, ma anche degli utenti della viabilità, contribuendo a un quadro generale di ordine e controllo del territorio.

L’operazione, lungi dall’essere una misura isolata, mira a instaurare un clima di sicurezza duraturo e a ripristinare la fiducia dei cittadini.