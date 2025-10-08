Rome Technopole: Innovazione e Crescita per il Lazio

Il Rome Technopole si materializza come un ambizioso ecosistema di innovazione, un ponte strategico tra il mondo accademico e l’industria, destinato a catalizzare lo sviluppo tecnologico e la crescita economica del Lazio.

Il progetto, che vede una collaborazione sinergica tra le principali università regionali, si configura come una risposta concreta alle sfide del presente e alle opportunità del futuro, con un obiettivo temporale ben definito: l’inaugurazione del primo lotto funzionale nel 2026.

Questa iniziativa, sostenuta da un investimento regionale di quasi 6,5 milioni di euro, rappresenta un punto di svolta per l’area di Pietralata, precedentemente occupata dall’ex Sdo, un sito industriale destinato a una nuova vita come polo di ricerca all’avanguardia.

Il finanziamento, integrato da ulteriori 800.000 euro per l’avvio effettivo dei lavori, supera quindi i 7 milioni di euro complessivi e testimonia l’impegno concreto della Regione Lazio nel promuovere l’eccellenza scientifica e l’innovazione tecnologica.

Il Rome Technopole non è semplicemente un centro di ricerca, ma un vero e proprio laboratorio diffuso, pensato per favorire l’interazione tra ricercatori, imprese, startup e studenti.

L’obiettivo primario è quello di tradurre la ricerca di base in applicazioni pratiche, generando nuove opportunità di lavoro e stimolando la crescita di settori ad alto valore aggiunto, come l’intelligenza artificiale, la robotica, le biotecnologie e l’energia sostenibile.

La vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha sottolineato come la risoluzione delle complesse questioni burocratiche sia stata cruciale per il decollo del progetto.

L’efficienza amministrativa, in questo contesto, emerge come un fattore determinante per il successo dell’intera iniziativa, superando l’ostacolo di un intricato sistema normativo che, altrimenti, ne avrebbe ritardato l’implementazione.

La priorità è garantire che le imprese, i cittadini e i ricercatori possano beneficiare concretamente dei risultati della ricerca, senza essere ostacolati da procedure complesse e inefficaci.

Il Rome Technopole si pone, quindi, come un modello di sviluppo territoriale basato sull’innovazione, la collaborazione e la semplificazione amministrativa, un motore di crescita per il Lazio e un esempio virtuoso per l’intero Paese.

L’ambizione è creare un ambiente fertile per la nascita di nuove idee e tecnologie, in grado di affrontare le sfide globali e di contribuire a costruire un futuro più sostenibile e prospero.