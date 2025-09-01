Santa Palomba: Inizi le attività per il termovalorizzatore romano

Roma Capitale ha ufficialmente avviato una fase cruciale del progetto di realizzazione del termovalorizzatore nella zona industriale di Santa Palomba, attraverso la consegna formale delle aree destinate all’opera a RenewRome Srl.

Questa cessione, che entra in vigore immediatamente, segna l’inizio di una serie di attività preliminari essenziali, volte a preparare il sito per la vera e propria cantierizzazione.

Le operazioni previste nel cronoprogramma non si limitano alla semplice preparazione del terreno.

Un’attenzione primaria è dedicata alla salvaguardia del patrimonio culturale, con l’esecuzione di approfondite indagini archeologiche, volte a documentare e, se necessario, a recuperare eventuali reperti storici.

Parallelamente, è in corso una scrupolosa verifica della presenza di ordigni bellici, residui di un passato conflittuale che potrebbero costituire un ostacolo alla costruzione.

L’impegno verso la legalità è testimoniato dalla rimozione di qualsiasi abuso edilizio preesistente, per garantire la conformità dell’intervento alle normative vigenti.

L’avvio delle attività preliminari si inserisce in un quadro autorizzativo complesso e rigoroso.

La Struttura Commissariale sta gestendo attivamente il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), un iter burocratico articolato e fondamentale per il completamento dell’approvazione dell’opera e per l’autorizzazione alla sua realizzazione.

Il PAUR, come previsto dalla legge, coinvolge diversi enti e richiede un’analisi approfondita degli impatti ambientali, sanitari ed economici del termovalorizzatore, assicurando un processo decisionale trasparente e partecipato.

La realizzazione del termovalorizzatore rappresenta una priorità strategica per Roma Capitale, finalizzata a migliorare la gestione dei rifiuti urbani, ridurre la dipendenza dalle discariche e promuovere un’economia circolare.

L’impianto, una volta operativo, contribuirà a diminuire l’impatto ambientale del ciclo dei rifiuti, generando energia rinnovabile e riducendo le emissioni di gas serra.

L’operazione di oggi, pur essendo una fase preliminare, simboleggia l’impegno concreto dell’amministrazione comunale verso un futuro più sostenibile e resiliente per la città.