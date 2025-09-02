Santa Rosa: la Dies Natalis si alleggerisce per la Discesa

La maestosa macchina di Santa Rosa, soprannominata “Dies Natalis” e ideata dal costruttore Raffaele Ascenzi, si è sottoposta a un’accurata verifica del peso a San Sisto, preludio al suo iconico percorso in quota.

La cerimonia, condotta questa mattina, ha visto il coinvolgimento del Quarto Gruppo Squadroni Sostegni dell’Aviazione dell’Esercito, specializzato in operazioni delicate, che ha impiegato strumentazione all’avanguardia per la pesatura.

L’operazione, di cruciale importanza per la garanzia della sicurezza durante la complessa movimentazione, rientra nelle rigorose procedure stabilite dal regolamento.

Questo impone un limite massimo di peso di 50 quintali, una soglia non superabile pena la squalifica.

Per tenere conto di possibili variazioni dovute a fattori ambientali e di costruzione, è ammessa una tolleranza del 5%, fissando quindi un peso accettabile fino a 52,5 quintali.

Il risultato della pesatura di quest’anno ha rivelato una diminuzione significativa rispetto all’anno precedente: la macchina, con i suoi 50,88 quintali, si presenta più leggera di un intero quintale.

Questa riduzione, seppur apparentemente marginale, è il frutto di un’attenta ingegneria e di una costante ricerca di ottimizzazione da parte del team di Ascenzi, volto a bilanciare tradizione e innovazione.

La diminuzione del peso non compromette in alcun modo la solidità e la magnificenza della macchina, anzi, contribuisce a rendere più agevoli le operazioni di trasporto e movimentazione, garantendo al contempo la sua durabilità nel tempo.

Si tratta di un esempio concreto di come la passione per la tradizione possa coesistere con un approccio scientifico e tecnologicamente avanzato, elementi imprescindibili per preservare e valorizzare un patrimonio culturale unico come quello della macchina di Santa Rosa.

Il peso ridotto rappresenta quindi un elemento di efficientamento, mantenendo inalterata la sua bellezza e il suo significato simbolico per la comunità.