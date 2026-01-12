Sciopero dei Tassisti: Italia a Fermo per 15 Ore

Un’onda di protesta investe domani le principali città italiane, con un primo, significativo sciopero nazionale dei tassisti che rischia di compromettere la mobilità urbana.

L’agitazione, indetta da un ampio fronte sindacale composto da circa venti organizzazioni di categoria, si protrarrà per quindici ore, dalle prime luci dell’alba fino alle ore serali, esprimendo un profondo malcontento nei confronti delle politiche governative e, in particolare, dell’impatto delle piattaforme di ride-sharing globali, come Uber, sul tessuto del trasporto pubblico locale.

Lo sciopero non si configura come una mera rivendicazione salariale, ma come una battaglia più ampia per la salvaguardia del lavoro, della dignità professionale e della regolamentazione del settore.

I tassisti denunciano una concorrenza sleale, l’erosione dei diritti acquisiti e la precarietà generata dall’ingresso di operatori internazionali che spesso operano al di fuori di un quadro normativo chiaro e uniforme.

La protesta mira a sollecitare l’intervento del governo per definire standard minimi, garantire la parità di condizioni e tutelare il ruolo del tassista come professionista regolamentato.

A Roma, l’intensità della protesta si concretizzerà in una serie di iniziative dimostrative.

Gruppi di manifestanti provenienti da diverse regioni italiane convergeranno all’aeroporto di Fiumicino, dando vita a un corteo che si snoderà lungo la città, raggiungendo Piazza Bocca della Verità e proseguendo poi verso Montecitorio, sede del Parlamento.

Un momento cruciale sarà il corteo statico previsto davanti al Parlamento, a partire dalle ore undici, dove i tassisti intendono focalizzare l’attenzione dei legislatori sulle loro richieste.

È significativo notare che alcune associazioni di categoria, come l’Unione Radiotaxi d’Italia e il consorzio itTaxi, hanno scelto di non aderire allo sciopero, adottando una posizione divergente e mantenendo attive le proprie attività.

Questa scissione interna al settore evidenzia le differenti strategie e visioni sul futuro del trasporto pubblico locale.

L’esito della protesta e la risposta del governo saranno determinanti per il futuro del lavoro dei tassisti e per la regolamentazione del settore del trasporto persone in Italia.