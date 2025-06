Scultura romana a Roma: scoperta al Foro di Traiano

A seguito degli scavi archeologici in corso in via Alessandrina, promossi dalla Sovrintendenza Capitolina per i Beni Culturali e finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stata portata alla luce una scultura marmorea di notevoli dimensioni. Il reperto, annunciato dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri attraverso i canali social, si configura come un volto maschile di straordinaria espressività, caratterizzato da una ricca e complessa acconciatura e da un’intensità dello sguardo che rivela una profonda interiorità.La scoperta, avvenuta in una zona strategica come il Foro di Traiano, rappresenta un tassello fondamentale per ricostruire la storia urbanistica e artistica dell’antica Roma. Il Foro, fulcro della vita politica, religiosa ed economica dell’Urbe, ha restituito un’immagine tangibile di un’epoca in cui la scultura, oltre che celebrare il potere, esprimeva la ricerca di una rappresentazione ideale dell’uomo. La testa, attualmente in fase di studio e restauro, presenta elementi che suggeriscono una cronologia complessa. L’analisi stilistica preliminare indica una possibile appartenenza al periodo augusteo o flavio, ma ulteriori indagini, tra cui la datazione radiometrica e lo studio dei materiali utilizzati, saranno decisive per una collocazione precisa nel tempo. La presenza di tracce di pigmenti, se confermata, indicherebbe che la scultura era originariamente policroma, arricchendo ulteriormente la nostra comprensione delle tecniche artistiche e del gusto estetico dell’epoca.La scoperta va oltre il semplice ritrovamento di un’opera d’arte. Essa solleva interrogativi sulla committenza, il ruolo dell’artista e il contesto sociale in cui la scultura è stata realizzata. Potrebbe trattarsi di un ritratto di un personaggio pubblico, un imperatore, un senatore, o di una figura mitologica, la cui identità potrà essere rivelata attraverso un’attenta analisi comparativa con altre opere contemporanee e con le fonti storiche.Questo ritrovamento sottolinea l’importanza di investire nella ricerca archeologica come strumento per comprendere il nostro passato e per valorizzare il patrimonio culturale italiano. Il Pnrr ha offerto l’opportunità di accelerare questi processi, e la scoperta di via Alessandrina testimonia il potenziale di questi investimenti per la ricerca e la divulgazione del patrimonio romano. Si prospettano ulteriori indagini nella zona, con la speranza di trovare altri reperti che possano ampliare la nostra conoscenza di questo importante sito archeologico e della vita nella Roma antica.