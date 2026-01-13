Sequestro di ricci di mare: pesca illegale minaccia il litorale

Alle prime luci dell’alba, una complessa operazione della Guardia Costiera di Civitavecchia ha interrotto un’attività di prelievo illegale di risorse marine, concentrandosi su un’area particolarmente vulnerabile del litorale di Santa Marinella.

L’intervento, frutto di un’accurata attività di appostamento protrattasi per tutta la notte, ha portato al sequestro di una consistente quantità di ricci di mare – più di 5000 esemplari – in possesso di soggetti precedentemente noti alle autorità per comportamenti analoghi.

L’episodio evidenzia una preoccupante persistenza di pratiche di pesca abusiva, che minacciano la biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi costieri.

Il riccio di mare, specie chiave in numerosi habitat, svolge un ruolo cruciale nella catena trofica e la sua sovra-sfruttamento, soprattutto in periodi di riproduzione, può avere conseguenze devastanti per l’intera comunità bentonica.

L’illegalità non si limita al numero di esemplari prelevati, ma si estende anche al mancato rispetto delle normative relative a dimensioni minime, periodi di chiusura e modalità di prelievo, spesso realizzate con tecniche dannose per l’ambiente marino.

Le sanzioni amministrative, quantificate in un ammontare superiore a 30.000 euro, rappresentano un deterrente economico, ma insufficienti a risolvere la problematica alla radice.

L’operazione ha permesso il recupero e il rigetto in mare del prodotto ittico, garantendo un immediato ritorno alla libertà degli organismi sequestrati, ma sottolinea l’urgenza di interventi più strutturali.

Il sequestro dell’attrezzatura – che comprendeva autorespiratori, mute, pinne, sorgenti luminose e cesti galleggianti – mira a impedire il ricorso a simili pratiche illegali in futuro.

Tuttavia, l’efficacia di tali misure dipende dalla capacità di rafforzare la sorveglianza costiera, incrementare la presenza delle forze dell’ordine e promuovere una maggiore consapevolezza tra i fruitori del mare.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla sostenibilità della gestione delle risorse marine e sulla necessità di implementare strategie di controllo più efficaci, che coinvolgano non solo le autorità preposte, ma anche le comunità locali, gli operatori del settore e l’intera cittadinanza, promuovendo un modello di pesca rispettoso dell’ambiente e garantendo la conservazione del patrimonio marino per le future generazioni.

L’educazione ambientale e la sensibilizzazione verso un consumo responsabile rappresentano, in ultima analisi, le chiavi per un futuro sostenibile.