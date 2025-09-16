Smanatellata a Roma rete criminale colombiana di sfruttamento.

Un’operazione dei Carabinieri, coordinata dalla Procura di Roma, ha smantellato un’associazione criminale transnazionale con ramificazioni complesse e una spietata capacità di sfruttamento.

L’organizzazione, composta da undici cittadini colombiani, è accusata di traffico internazionale di esseri umani al fine della prostituzione, associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, induzione in prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il modus operandi rivela un modello di gestione aziendale applicato alla tratta di persone, con una pianificazione meticolosa e una profittabilità a tutti i livelli.

Le indagini hanno fatto luce su una struttura gerarchica ben definita, con un leader, soprannominato “Don Carlos”, che, unitamente alla moglie e alla cognata, figure centrali nella gestione delle risorse e del controllo del gruppo, dirigeva l’attività.

Questo nucleo dirigenziale supervisionava una fitta rete di intermediari, autisti, accompagnatori e “protettori”, con un preciso ruolo nell’ingegneria dello sfruttamento.

L’organizzazione non si limitava a fornire “lavoro”, ma imponeva rigidi schemi di turni lavorativi e di riposo, trattando le vittime come merce da ottimizzare.

Il sistema di reclutamento mirava a giovani donne colombiane, convinte con false promesse di facili guadagni e un futuro migliore in Italia.

Una volta giunte in territorio italiano, venivano rapidamente assoggettate a debiti pretesi dall’organizzazione, costringendole a prostituirsi per ripianare le spese di viaggio, vitto e alloggio, in strutture gestite nel quadrante est di Roma.

L’organizzazione dimostrava un’elevata sofisticazione tecnologica: un centralino agiva 24 ore su 24, gestendo appuntamenti, trasferimenti e pagamenti, spesso tramite bonifici istantanei per le prestazioni sessuali.

Le immagini intime delle vittime venivano regolarmente aggiornate e distribuite su siti di incontri online, mantenendo così un costante flusso di “merce” disponibile.

Questa pratica, oltre a perpetuare lo sfruttamento, costituiva una forma di coercizione psicologica, rendendo ancora più difficile per le vittime la possibilità di sottrarsi al controllo dell’organizzazione.

L’attività di indagine ha raccolto elementi che indicano il coinvolgimento dell’organizzazione anche nel traffico di stupefacenti, suggerendo un ampliamento delle attività illecite e una capacità di adattamento alle dinamiche criminali.

La complessità della struttura organizzativa e l’ampia portata geografica dell’attività rendono l’operazione un successo significativo nella lotta contro la tratta di persone e lo sfruttamento della prostituzione.

Il provvedimento di fermo nei confronti degli undici indagati rappresenta un passo fondamentale per smantellare la rete e proteggere le vittime di questo grave crimine transnazionale.