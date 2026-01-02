Smascherata a Monterotondo rete di spaccio: arrestati quattro individui

Nel cuore della provincia romana, un’operazione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Monterotondo ha disarticolato una rete di spaccio di cocaina, culminata nell’arresto di quattro individui e nel sequestro di una consistente quantità di sostanza stupefacente e denaro contante.

L’evento, verificatosi durante un servizio di controllo del territorio tra il 29 e il 30 dicembre, ha messo in luce un modus operandi consolidato, suggerendo una struttura organizzativa ben definita all’interno del gruppo.

La sequenza degli eventi si è sviluppata quando i militari, durante la routine di pattugliamento, hanno rilevato la presenza anomala di due veicoli parcheggiati in una zona periferica del paese.

L’attenzione dei Carabinieri è stata immediatamente catturata dalle circostanze sospette, evidenziando un comportamento che discostava dalla normalità.

La dinamica successiva ha portato all’identificazione di un cittadino tunisino di 39 anni, trovato in possesso di una prima quantità di cocaina.

La perquisizione più approfondita del veicolo ha rivelato un ulteriore occultamento di droga, abilmente celata all’interno di un volume, dettaglio che denota una certa pianificazione e consapevolezza del rischio.

L’indagine si è poi concentrata sull’altra autovettura, adiacente alla prima, dove risiedeva una coppia convivente, di 51 e 48 anni, accompagnata dal figlio ventunenne della donna.

Una ricerca più accurata ha rivelato in loro possesso non solo ulteriori dosi di cocaina, ma anche mannite, una sostanza comunemente utilizzata per “tagliare” lo stupefacente al fine di aumentarne il volume e massimizzare il profitto.

La presenza di un bilancino di precisione, strumento essenziale per la pesatura e la confezionamento delle dosi, e la considerevole somma di 500 euro in contanti, elemento probatorio di un’attività illecita volta al guadagno, hanno completato il quadro di un’organizzazione dedita allo spaccio.

L’azione dei Carabinieri, rapida ed efficace, ha permesso di intercettare un anello cruciale di questa micro-rete criminale, presumibilmente operante in un comune limitrofo.

Sulla base degli elementi raccolti e su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, i quattro soggetti sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa di un’udienza davanti al Giudice del Tribunale di Tivoli.

Questo arresto rappresenta un significativo passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata sul territorio, con l’obiettivo di disarticolare completamente le attività illecite e tutelare la sicurezza pubblica.

L’operazione dimostra, inoltre, la costante vigilanza e l’efficacia dei Carabinieri nel contrastare il traffico di stupefacenti, un fenomeno che affligge le comunità locali e che richiede un impegno continuo e coordinato.