Smascherata a Roma rete di spaccio: arrestati padre, figlio e filippino

Un’operazione congiunta della polizia romana ha disarticolato una sofisticata rete di distribuzione di stupefacenti, portando alla luce un laboratorio di confezionamento e stoccaggio di cocaina gestito da un padre e un figlio e all’arresto di un cittadino filippino coinvolto nella diffusione di metanfetamina.

Il sequestro, per un valore di svariati milioni di euro sul mercato illegale, rappresenta un duro colpo per l’approvvigionamento di droga nella capitale.

L’inchiesta, innescata da un’attenta attività di indagine e appostamenti mirati, si è concentrata inizialmente su un giovane uomo, monitorato dagli agenti della VI° Sezione Mobile mentre si allontanava da un locale cittadino trasportando uno zaino contenente ingenti quantità di cocaina, già suddivisa in pacchi sottovuoto per facilitarne il trasporto e la successiva vendita al dettaglio.

Il sospetto ha portato gli investigatori a perquisire un magazzino di proprietà della famiglia, dove hanno scoperto una vera e propria “officina” dello spaccio: una cassaforte celava ben 26 chili di cocaina, ulteriormente confezionata, mentre il padre è stato trovato in possesso di una somma ingente in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita.

L’entità della droga sequestrata, superiore alle 36 chili, e l’organizzazione del lavoro, che vedeva coinvolto un padre e un figlio, suggeriscono una struttura consolidata e radicata nel tessuto urbano.

La precisione e la cura nell’imballaggio, con la tecnologia sottovuoto, indicano una volontà di massimizzare il profitto e minimizzare i rischi durante il trasporto e la distribuzione.

La scoperta di ulteriori 1.700 euro in contanti nell’abitazione familiare rafforza il quadro di un’organizzazione criminale ben strutturata e in grado di generare profitti considerevoli.

Parallelamente, in un’operazione separata ma coordinata, la polizia ha arrestato nei pressi della stazione Tiburtina un cittadino filippino di 42 anni sorpreso con 50 grammi di shaboo, una forma particolarmente pericolosa di metanfetamina, spesso denominata “droga dei filippini” a causa della sua elevata diffusione tra le comunità di origine asiatica.

La potenza di questa sostanza stupefacente è tale che anche una quantità minima, pari a un decimo di grammo, può provocare effetti devastanti sull’organismo, con conseguenze gravissime per la salute dell’assuntore.

L’uomo è ora accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria, con l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma.

Le indagini proseguono a tutto campo per identificare eventuali complici e ulteriori membri della rete criminale, con l’obiettivo di disarticolare completamente l’organizzazione e sottrarre alla circolazione ingenti quantitativi di droga, contribuendo a tutelare la sicurezza e la salute pubblica.

L’operazione sottolinea la crescente attenzione delle forze dell’ordine verso nuove rotte e modalità di approvvigionamento di sostanze stupefacenti, con particolare riguardo alla diffusione di droghe sintetiche sempre più potenti e pericolose.