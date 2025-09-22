lunedì 22 Settembre 2025
11.9 C
Rome
Roma Cronaca

Spaccio in fabbrica: tre arresti e inquietante infiltrazione criminale

Redazione Aosta
All’interno di un contesto industriale, un’attività illecita di proporzioni significative ha portato all’arrestamento domiciliare di tre individui, un evento che getta una luce inquietante sulle dinamiche lavorative e sulla vulnerabilità degli ambienti aziendali alla criminalità organizzata.

L’inchiesta, condotta dalla Procura di Tivoli e coordinata dal Giudice per le Indagini Preliminari, ha portato a emettere provvedimenti restrittivi, integrati dall’obbligo di monitoraggio elettronico, a carico di due attuali dipendenti, un uomo di 44 anni e uno di 37, e di un ex lavoratore, di 50 anni, licenziato precedentemente per inadempienze disciplinari.
Le accuse mosse ai tre riguardano la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver sfruttato la struttura aziendale per agevolare l’operazione.
L’indagine ha rivelato un sistema complesso e ben orchestrato, in cui i dipendenti, durante i turni notturni, fungevano da distributori per un circuito di acquirenti, principalmente colleghi.
L’organizzazione aveva trasformato specifiche aree della fabbrica in zone di transito apparentemente impunibili, paradisi illegali dove l’acquisto e la vendita di cocaina avvenivano in piena sicurezza, sfuggendo ai controlli delle forze dell’ordine.

La logistica era particolarmente ingegnosa: il 50enne, operando all’esterno dello stabilimento, lanciava gli involucri contenenti la droga attraverso il perimetro murario, in punti concordati.
Questo meccanismo, volto a minimizzare il rischio di intercettazioni, rendeva il flusso di sostanza quasi invisibile.
L’ex dipendente, oltre ai reati legati allo spaccio, è accusato di estorsione, avendo utilizzato minacce verbali per costringere i debitori a saldare i loro conti, creando un clima di intimidazione all’interno dell’ambiente lavorativo.

Il caso solleva interrogativi profondi sulla sicurezza aziendale, sulla necessità di controlli più stringenti e sulla capacità di infiltrazione della criminalità all’interno di realtà economiche apparentemente stabili.

L’episodio sottolinea come la disoccupazione, le tensioni lavorative e la mancanza di supervisione possano creare un terreno fertile per lo sviluppo di attività illecite, compromettendo la sicurezza dei lavoratori e l’integrità dell’azienda stessa.
L’inchiesta è ora orientata a ricostruire completamente la rete di contatti e a identificare eventuali complici, sia all’interno che all’esterno della fabbrica, al fine di disarticolare completamente l’organizzazione criminale e tutelare la legalità.

