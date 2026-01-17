Spezia-Frosinone: Ministro Valditara per la sicurezza nelle scuole

L’episodio drammatico che ha visto protagonista uno studente a La Spezia, ferito con una coltello da un compagno, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sulle strategie per affrontare la crescente ondata di violenza minorile.

Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, in un’intervista a Retequattro, ha espresso la necessità di intervenire con urgenza, proponendo l’introduzione di metal detector, previa intesa con le Prefetture, nelle scuole a più alto rischio, come misura temporanea e contingente.

Questa proposta, inserita nel più ampio “Decreto Sicurezza”, si pone in contrasto con alcune posizioni della sinistra, che la considerano inefficace e strumentale.

Valditara respinge tali critiche, sottolineando l’obiettivo primario di proteggere la comunità scolastica da atti di aggressione e di ristabilire un senso di sicurezza e di ordine, valori imprescindibili per una società civile.

Il Ministro lancia un appello alla sinistra, invitandola a superare una visione ideologica obsoleta che equipara qualsiasi forma di controllo o sanzione con la repressione, una prospettiva che ha contribuito, a suo dire, a un progressivo smarrimento dei doveri e alla esaltazione quasi esclusiva dei diritti individuali.

La violenza minorile, tuttavia, non è un fenomeno circoscritto a La Spezia; un altro episodio analogo, con un ragazzo accoltellato, si è verificato in provincia di Frosinone, a conferma di una tendenza allarmante in crescita.

Il problema non si risolve con semplici misure di controllo, ma richiede un approccio più ampio e complesso.

Il Ministro sottolinea che la priorità è impedire l’accesso degli armi da parte dei giovani, ma ciò va affiancato da un rafforzamento della cultura della responsabilità, della maturità e della resilienza all’interno delle scuole.

È necessario, secondo Valditara, riaffermare il ruolo dell’autorità educativa, promuovendo il rispetto e il senso di disciplina, elementi che hanno subito un’erosione significativa negli ultimi decenni.

La scuola deve tornare ad essere un luogo in cui si formano cittadini consapevoli e responsabili, capaci di affrontare le sfide della vita con equilibrio e senso critico.

L’invito finale è a promuovere una vera e propria “rivoluzione culturale”, che vada oltre la semplice gestione degli immediati rischi, perché altrimenti, il pericolo non si limita alla presenza fisica di oggetti pericolosi come coltelli, ma rischia di manifestarsi in forme più subdole e pervasive, compromettendo il futuro stesso della società.

Il nodo cruciale risiede nella riedificazione di un sistema valoriale solido, basato sull’equilibrio tra diritti e doveri, sul rispetto dell’autorità e sulla promozione della responsabilità individuale e collettiva.

Una sfida complessa che richiede un impegno condiviso da parte di istituzioni, famiglie e società civile.