Tarquinia: 530.000 euro per la sicurezza delle scuole

Il Comune di Tarquinia, custode di un patrimonio storico e culturale millenario, ha recentemente ricevuto un significativo impulso finanziario dall’alto, con l’assegnazione di 530.000 euro provenienti da fondi ministeriali.

Questa importante iniezione di risorse è destinata a un piano di interventi mirati al miglioramento infrastrutturale e alla potenziamento della sicurezza degli edifici scolastici comunali, pilastri fondamentali per lo sviluppo educativo e sociale del territorio.

L’iniziativa, lungi dall’essere una mera questione di manutenzione, si configura come un investimento strategico nel futuro della comunità tarquiniese.

Il piano prevede la realizzazione di tre interventi cruciali, ciascuno con un impatto specifico sulla qualità dell’ambiente scolastico e sul benessere di studenti, docenti e personale.

La sede centrale dell’istituto comprensivo Ettore Sacconi, cuore pulsante dell’istruzione locale, riceverà un contributo di 200.000 euro per un’impermeabilizzazione completa del tetto.

Questa operazione non solo previene infiltrazioni e danni strutturali, ma contribuisce anche a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, riducendo i costi di gestione e minimizzando l’impatto ambientale.

Si tratta di un intervento proattivo che mira a preservare la longevità dell’edificio e a garantire un ambiente di apprendimento salubre e confortevole.

Un’altra priorità è la stabilizzazione del versante sottostante la circonvallazione Vincenzo Cardarelli, in prossimità del plesso Dasti.

La somma di 200.000 euro sarà interamente dedicata al rifacimento del muro di contenimento, un intervento indispensabile per prevenire rischi geologici e garantire la sicurezza delle persone e delle infrastrutture circostanti.

La stabilità del terreno è un prerequisito fondamentale per un ambiente scolastico sicuro e sereno.

Infine, l’attenzione si rivolge al padiglione Bonelli della scuola primaria, dove l’installazione di una scala antincendio, finanziata con 130.000 euro, rappresenta un elemento cruciale per l’adeguamento alle normative di sicurezza e per la protezione degli studenti.

La scala antincendio non solo facilita l’evacuazione in caso di emergenza, ma funge anche da deterrente contro potenziali rischi.

Il sindaco Francesco Sposetti ha sottolineato come questo successo sia il frutto di un percorso collaborativo e di una visione lungimirante.

“L’investimento nella sicurezza delle scuole è un investimento diretto nel capitale umano della nostra comunità,” ha dichiarato.

“Rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio e testimonia la nostra determinazione nel garantire un futuro migliore per i giovani tarquiniesi.

Questo risultato è la summa di un attento processo di programmazione, di un dialogo costante con le istituzioni competenti e di un profondo senso di responsabilità verso la nostra comunità scolastica.

” L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione del patrimonio edilizio comunale, volto a creare spazi sicuri, funzionali e accoglienti per la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni.