Tasse Universitarie: Uniformazione per Studenti a Tirana

A partire dall’anno accademico 2025/2026, gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la sede di Tirana, gestita dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, saranno soggetti alle medesime modalità di determinazione delle tasse universitarie applicate agli studenti del campus principale di Roma.

Questa uniformità nella tassazione riflette un’armonizzazione delle politiche finanziarie a livello di Ateneo, mirata a garantire equità e trasparenza nei confronti di tutti gli iscritti.

Il calcolo preciso dell’importo dovuto varia in funzione di diversi fattori, tra cui eventuali agevolazioni previste dalla normativa vigente e la composizione del percorso formativo.

Per una stima dettagliata e personalizzata, si invita gli interessati a utilizzare lo strumento di simulazione disponibile al seguente indirizzo web: [https://www-2023.

studenti.

uniroma2.it/it_it/simulatore-calcolo-tasse-e-contributi/].

Questo strumento consente di visualizzare l’ammontare delle tasse in base alle proprie specifiche circostanze.

La procedura di immatricolazione, con le relative scadenze e documentazione richiesta, è soggetta a disposizioni specifiche che vengono aggiornate annualmente.

Tutte le informazioni ufficiali e aggiornate in merito agli adempimenti amministrativi necessari per l’immatricolazione all’anno accademico 2025/2026 sono consultabili al seguente indirizzo: [https://www-2022.

cdsmc.

med.

uniroma2.it/semestrefiltro/].

Si raccomanda vivamente di consultare questo portale regolarmente per evitare ritardi o problemi nella propria immatricolazione.

Per un quadro generale del corso di laurea e delle opportunità offerte dall’Università Tor Vergata, si prega di fare riferimento alla pagina dedicata: [https://web.

uniroma2.it/it/contenuto/semestre-filtro-20252026-co-rso-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia].

Questo link fornisce informazioni utili per comprendere appieno il percorso di studi, i servizi offerti e le risorse disponibili per gli studenti.

È importante notare che la struttura delle tasse universitarie può essere soggetta a modifiche da parte dell’Ateneo.

Pertanto, si consiglia di verificare sempre le informazioni più recenti sui canali ufficiali dell’Università Tor Vergata.