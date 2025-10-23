Teen Theatre Festival: Giovani Talenti al Teatro San Leonardo

Il panorama culturale italiano si arricchisce di una novità significativa: il Teen Theatre Festival, un evento pionieristico a livello nazionale interamente dedicato al teatro giovanile.

Dal 7 al 9 novembre 2025, il Teatro San Leonardo di Viterbo diventerà l’epicentro di un crogiolo di talenti under 18, proiettando una luce intensa sulle nuove generazioni di artisti emergenti.

Ideato dalla compagnia Margot Theatre, in sinergia con il Teatro San Leonardo e sotto la direzione artistica di Valentina Cognatti e Simone Precoma, il festival si propone come un’opportunità unica per i giovani interpreti.

Più che un semplice concorso, esso mira a fornire un ambiente stimolante per la crescita personale e artistica, promuovendo lo sviluppo di competenze essenziali non solo per il palcoscenico, ma anche per la vita di cittadini consapevoli e responsabili.

Il cuore pulsante del festival sarà costituito da sei spettacoli attentamente selezionati tra le produzioni giovanili più promettenti del territorio nazionale.

Queste rappresentazioni, con protagonisti di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, offriranno al pubblico uno sguardo fresco e originale sul mondo del teatro, esplorando tematiche rilevanti per le nuove generazioni con creatività e intensità.

Un panel di esperti del settore, composto da critici teatrali, registi e attori di fama, avrà il compito di valutare le performance, affiancandosi al giudizio del pubblico, in un processo di selezione volto a riconoscere il merito e a stimolare l’eccellenza.

La cerimonia di premiazione, che si terrà domenica 9 novembre, culminerà con il riconoscimento dei Migliori spettacoli, attori e attrici, celebrando il talento e l’impegno dei giovani protagonisti.

Il Teen Theatre Festival non si limiterà alle sole esibizioni sceniche.

Un programma di workshop intensivi e partecipativi arricchirà l’esperienza dei partecipanti.

Professionisti del teatro guideranno laboratori di recitazione, regia, movimento scenico e improvvisazione, offrendo strumenti pratici e stimolando la sperimentazione.

Questi momenti di approfondimento saranno accessibili a tutti i partecipanti, incoraggiando la collaborazione e la condivisione di conoscenze.

Il festival intende inoltre favorire un legame profondo con il territorio.

Visite guidate nel centro storico di Viterbo offriranno ai partecipanti l’opportunità di scoprire la ricchezza del patrimonio culturale locale, promuovendo la valorizzazione identitaria e il senso di appartenenza.

Il Teen Theatre Festival si configura quindi come un evento multifunzionale, che unisce formazione artistica, scoperta culturale e promozione del talento giovanile, ponendo le basi per un futuro vibrante e inclusivo nel mondo del teatro italiano.