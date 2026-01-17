Termini Sicura: Carabinieri Intensificano i Controlli e Arrestano

Intensificate le operazioni di controllo e prevenzione delittuosa nel nodo cruciale di Termini e nelle aree limitrofe, sotto la direzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma.

La complessa operazione, protrattasi per l’intera serata, ha delineato un quadro di impegno mirato alla tutela della sicurezza dei cittadini e dei visitatori, con un focus specifico sui vulnerabili, quali turisti, pendolari e viaggiatori che quotidianamente attraversano il principale scalo ferroviario della capitale.

L’attività, estesa tra Piazza dei Cinquecento e Piazza Vittorio Emanuele II, ha impiegato risorse diversificate, con l’obiettivo di disarticolare circuiti di microcriminalità e fenomeni di degrado urbano.

Due individui sono stati arrestati in flagranza di reato, accusati di furto aggravato: gli episodi rilevati testimoniano una pericolosa escalation di azioni predatorie che richiedono un approccio risolutivo.

Oltre agli arresti, quattro persone sono state sottoposte a denuncia per una serie di illeciti che riflettono una problematica più ampia, che va dalle false dichiarazioni di identità – sintomo di un tentativo di eludere i controlli – alla violazione di provvedimenti che limitano la libertà personale, come il divieto di accesso all’area della stazione e l’obbligo di allontanamento dalla città.

Il controllo del territorio non si è limitato alla repressione dei reati: un’attenzione significativa è stata rivolta alla tutela della salute pubblica e al rispetto delle normative che regolano l’attività economica.

In collaborazione con l’ASL Roma 1, sono state effettuate verifiche approfondite presso gli esercizi commerciali, con esiti significativi.

Un ristorante di proprietà indiana è stato temporaneamente chiuso a causa di gravi inadempienze igienico-sanitarie e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro – un campanello d’allarme che sottolinea la necessità di controlli più stringenti e di una maggiore consapevolezza da parte degli operatori economici.

Similmente, un minimarket di proprietà africana è stato sospeso per l’esercizio abusivo della vendita di prodotti non alimentari, senza le necessarie autorizzazioni, evidenziando una gestione irregolare e potenzialmente dannosa per i consumatori.

L’impegno dei Carabinieri si è concretizzato anche attraverso l’applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di coloro che violano il divieto di stazionamento nell’area della stazione Termini, un fattore che contribuisce al senso di insicurezza e alla percezione di degrado.

Parallelamente, l’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti ha portato alla segnalazione di un individuo alla Prefettura e al sequestro di diverse dosi di hashish, dimostrando la volontà di contrastare anche questo tipo di illegalità che affligge la zona.

L’azione congiunta di controllo del territorio e verifica della regolarità delle attività commerciali e sociali si configura come un modello di prevenzione delittuosa volto a restituire sicurezza e vivibilità a un’area strategica della capitale.