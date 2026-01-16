Termovalorizzatore a Roma: un passo avanti per la transizione ecologica.

L’avvio definitivo del progetto del termovalorizzatore di Roma Capitale, una sfida complessa e cruciale per la gestione sostenibile dei rifiuti urbani, si concretizza con l’emissione dell’ordinanza del Commissario Straordinario del Governo, Roberto Gualtieri.

Tale provvedimento non si limita a sancire il successo della conferenza dei servizi, ma include l’emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale/Commissariale (PAUR), un atto integrativo che aggrega e semplifica l’iter autorizzativo, velocizzando procedure altrimenti disperse tra diverse competenze.

A ciò si aggiungono la definitiva approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), pilastri fondamentali per garantire la conformità del progetto agli standard ambientali più rigorosi.

Questo avanzamento significativo rappresenta un punto di svolta per Roma, che da decenni si confronta con una gestione inefficiente e problematica dei rifiuti solidi urbani.

L’impianto di termovalorizzazione, concepito come parte integrante di una strategia più ampia che include la raccolta differenziata e il recupero di materiali riciclabili, mira a ridurre drasticamente il ricorso alle discariche, un modello insostenibile per l’ambiente e per la salute pubblica.

La realizzazione del termovalorizzatore non è solo una questione infrastrutturale; essa incarna una visione di governance orientata alla resilienza urbana e alla transizione ecologica.

Il progetto si inserisce nel contesto più ampio degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare quelli relativi alla gestione responsabile delle risorse, alla riduzione dell’inquinamento e alla promozione di un’economia circolare.

L’approvazione del PAUR, la VIA e l’AIA testimoniano un impegno concreto da parte delle istituzioni a superare inerzie burocratiche e a garantire la trasparenza del processo decisionale, elemento imprescindibile per una corretta percezione del progetto da parte della cittadinanza.

La volontà di accelerare i tempi, senza compromettere la tutela dell’ambiente, si riflette nella convergenza di competenze a livello regionale e commissariale, in un’ottica di collaborazione volta a risolvere una problematica storica e complessa.

Il futuro immediato vedrà l’avvio delle fasi operative di costruzione, con l’obiettivo di dotare Roma di un impianto all’avanguardia, capace di minimizzare l’impatto ambientale e di generare energia da una risorsa, il rifiuto, che altrimenti rappresenterebbe un onere per il territorio.