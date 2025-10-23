Terrore e intimidazione: arrestato stalker a Spinaceto.

Un clima di terrore e intimidazione ha oppresso per un lungo periodo una lavoratrice originaria del Bangladesh, impiegata in un minimarket del quartiere Spinaceto.

La sua quotidianità è stata sconvolta da una spirale di molestie e minacce verbali, perpetrate in modo sfrontato anche in presenza del suo coniuge, culminando in un profondo smarrimento e un radicale cambiamento delle sue abitudini e del suo senso di sicurezza.

La gravità della situazione ha portato la donna a presentare denuncia alle autorità, innescando un’indagine che ha portato all’emissione di un provvedimento di custodia cautelare nei confronti del presunto responsabile, accusato di estorsione, minacce e danneggiamento.

Il persecutore, cittadino tunisino di 46 anni, aveva inizialmente eluso le forze dell’ordine, rendendosi irraggiungibile.

Tuttavia, la sua determinazione a continuare la campagna di intimidazione si è manifestata con un ritorno inaspettato nel minimarket, innescando un intervento immediato delle pattuglie del IX Distretto Esposizione e del Commissariato di Spinaceto, allertate dalla vittima tramite una chiamata al 112.

L’arresto del quarantaseienne non è stato semplice.

Si trovava in compagnia di due individui, uno dei quali, in stato di evasione dagli arresti domiciliari, sembrava fornirgli supporto e protezione.

Questa dinamica suggerisce una rete di complicità e un tentativo di ostacolare l’applicazione della legge.

Al termine delle complesse operazioni di identificazione e accertamento, il tunisino è stato formalmente indagato per atti persecutori, un reato che riflette la natura sistemica e ossessiva delle sue azioni.

La custodia cautelare in carcere, presso il penitenziario di Rebibbia, rappresenta una misura necessaria per garantire la sicurezza della vittima, prevenire ulteriori atti intimidatori e assicurare che il responsabile risponda delle proprie azioni di fronte alla giustizia.

L’episodio solleva interrogativi sulla vulnerabilità di lavoratori immigrati e sulla necessità di rafforzare i meccanismi di protezione e sostegno per le vittime di stalking e violenza verbale, evidenziando la persistenza di dinamiche di intolleranza e xenofobia che richiedono un’attenzione costante e una risposta efficace da parte delle istituzioni.