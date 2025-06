Testa marmorea a Roma: un volto dal Foro di Traiano

La recente campagna di scavi, orchestrata dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e finanziata con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha portato alla luce un reperto di inestimabile valore storico-artistico in via Alessandrina. Al di sotto delle fondamenta della moderna arteria stradale, celata per secoli sotto la superficie del Foro di Traiano, è stata rinvenuta una monumentale testa marmorea, un volto maschile che irradia un’aura di solennità e intensità espressiva.La scoperta, resa pubblica dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, non è semplicemente l’emersione di un oggetto in marmo. Essa rappresenta una finestra aperta su un passato romano complesso e affascinante, un tassello cruciale per la ricostruzione della storia urbana e culturale del cuore dell’antica Roma. L’impatto emotivo di un ritrovamento del genere trascende la mera dimensione archeologica: si tratta di un contatto diretto con il genio creativo e la maestria tecnica degli scultori romani.La testa, di dimensioni notevoli, presenta una folta capigliatura accuratamente modellata, suggerendo forse un’immagine di un personaggio di rango, forse un imperatore, un senatore o un sacerdote. La resa delle sopracciglia, delle labbra e degli occhi trasmette un’espressione che invita alla riflessione, un misto di forza, saggezza e forse anche di malinconia, tipico delle rappresentazioni ufficiali dell’epoca. L’analisi stilistica preliminare suggerisce una cronologia che si colloca tra il I e il II secolo d.C., un periodo cruciale per l’espansione e la fioritura dell’Impero Romano.La sua posizione strategica, al di sotto del Foro di Traiano, uno dei più importanti centri politici e commerciali dell’antica Roma, implica una possibile connessione con le attività e le cerimonie che si svolgevano in quel luogo. La presenza di un ritratto così imponente potrebbe testimoniare la volontà di celebrare una figura chiave del potere imperiale, oppure potrebbe essere parte di una scultura monumentale andata perduta nel corso dei secoli.Il ritrovamento solleva interrogativi stimolanti sulla stratificazione della storia romana, sull’evoluzione delle tecniche artistiche e sulla vita quotidiana degli antichi abitanti di Roma. Ulteriori indagini, che includeranno analisi petrografiche, studio dei frammenti circostanti e confronto con altre opere d’arte contemporanee, saranno fondamentali per determinare l’identità del personaggio raffigurato, il contesto storico e l’utilizzo originario della scultura. La scoperta, resa possibile dall’impegno della Sovrintendenza Capitolina e dal sostegno del Pnrr, non solo arricchisce il patrimonio artistico di Roma, ma offre anche un’occasione unica per rafforzare la consapevolezza del nostro legame con il passato e per promuovere la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. L’apertura al pubblico, una volta completati i restauri e gli studi necessari, prometterà di attirare studiosi, appassionati e visitatori da tutto il mondo, contribuendo a diffondere la bellezza e la storia di Roma antica.