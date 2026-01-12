Tirana-Roma, Medicina a rischio: l’inganno sui costi e l’immatricolazione

L’assegnazione di 220 posti di Medicina nella sede universitaria di Tirana, gestita dall’Università Nostra Signora del Buon Consiglio e convenzionata con Tor Vergata Roma, ha generato un’ondata di perplessità e preoccupazioni tra gli studenti.

La vicenda, nata da un’ambiguità nella formulazione delle opzioni di scelta durante l’immatricolazione, si è rivelata un intricato nodo di questioni economiche, burocratiche e di accesso all’istruzione superiore.

Gaia, come molti altri candidati, si è trovata di fronte a una realtà inattesa.

L’apparente genericità della dicitura “Medicina Roma Tor Vergata”, che mascherava la sede albanese, ha portato a una serie di immatricolazioni basate su una comprensione errata delle implicazioni geografiche e finanziarie.

La scoperta che si trattava di un’istituzione privata, con una retta annuale di 9650 euro non soggetta a calcolo ISEE e senza possibilità di agevolazioni, ha gettato lo scompiglio tra gli studenti.

Chiara, rappresentando la voce di molti, sottolinea l’insostenibilità economica di una spesa di tale entità per la sua famiglia.

L’assenza di agevolazioni fiscali, che in Italia sarebbero garantite in base al reddito, aggrava ulteriormente la situazione, rendendo l’opzione albanese impraticabile per una parte significativa degli assegnatari.

La vicenda solleva interrogativi profondi sul ruolo delle università private all’interno del sistema di accesso all’istruzione superiore.

Mentre l’iniziativa mira a colmare una carenza di posti disponibili e ad offrire un’opportunità di studio all’estero, la mancanza di trasparenza e la natura onerosa delle tasse rischiano di creare una frattura sociale, escludendo dal percorso di laurea chi non dispone di risorse economiche adeguate.

La creazione di un gruppo di 40 studenti testimonia la volontà di confrontarsi e di cercare soluzioni condivise.

Molti, consapevoli delle difficoltà, escludono l’iscrizione, preferendo opzioni più accessibili offerte dalle università italiane.

La possibilità di iscriversi a un’università privata in Italia, pur con costi elevati, appare più allettante rispetto all’incertezza e all’onere finanziario della sede albanese.

La questione legale è ancora in divenire.

Sebbene non sia stato ancora presentato un ricorso formale, è probabile che alcuni studenti intraprendano questa strada per contestare le modalità di assegnazione e le condizioni economiche imposte.

I tempi stringono: la pubblicazione della graduatoria, avvenuta l’8 gennaio, e la scadenza per accettare la sede, fissata al 14 gennaio, lasciano poco margine per manovre.

La peculiarità della situazione risiede nel fatto che si tratta di posti aggiuntivi offerti in una sede che, pur essendo formalmente collegata a un’università pubblica italiana, opera come istituzione privata in Albania.

La prospettiva di dover completare l’intero ciclo di sei anni di studio a Tirana, con limitate possibilità di trasferimento e assenza di alloggi convenzionati, rappresenta un deterrente significativo.

Molti studenti, che non hanno superato tutti gli esami di Chimica, Fisica e Biologia durante gli appelli precedenti, aspirano a frequentare le lezioni a Roma, superare gli esami di Tor Vergata e, successivamente, tentare l’immatricolazione a Tirana, confidando in possibili sviluppi legislativi o amministrativi.

L’incertezza del futuro si intreccia con la speranza di una soluzione equa e accessibile per tutti gli studenti coinvolti.