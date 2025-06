Tivoli-Guidonia: Arrestato per violenza psicofisica, legata a like su Instagram

Il Commissariato di Polizia di Stato di Tivoli-Guidonia Montecelio ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa su richiesta della Procura di Tivoli, nei confronti di un uomo trentanovenne, gravemente indiziato di una spirale di violenza psicofisica nei confronti della sua compagna. L’inchiesta, avviata a seguito delle denuncia e delle gravi lesioni riportate dalla donna, getta luce su un quadro di controllo ossessivo, stalking e coercizione che ha profondamente segnato la sua esistenza.Il percorso che ha portato all’arresto dell’uomo è iniziato il 13 giugno 2025, quando la vittima si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli. Le lesioni, ematomi e gonfiore visibili sul volto, hanno immediatamente attivato il protocollo “Codice Rosa”, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Inizialmente reticente, la donna ha progressivamente rivelato la dinamica dell’aggressione subita nella notte precedente.L’aggressione, secondo la ricostruzione della vittima, è culminata in un atto di violenza brutale: l’uomo, dopo aver forzato un ingresso nell’abitazione della donna, l’ha sottoposta a un pestaggio reiterato, giustificando ogni colpo con il numero di “like” ricevuti da una fotografia che la ritraeva in compagnia di amici. Questa perversa logica, un macabro sistema di conteggio della sua dignità, rivela la profonda distorsione psicologica dell’aggressore.Un successivo interrogatorio, il 17 giugno, ha permesso alla donna di fornire dettagli cruciali: telefonate minacciose, intimidazioni verbali, un controllo capillare della sua vita digitale, che si estendevano alla gestione del suo profilo Instagram. L’aggressore, con modalità predatorie, non si limitava a spiare la vittima, ma la costringeva a esibire una versione di sé stessa che fosse conforme alla sua visione distorta della relazione.L’escalation della violenza ha raggiunto il culmine con il tentativo di sequestro: l’uomo, dopo averla ripetutamente colpita, ha cercato di trascinarla a forza verso la sua auto, intenzionato a perpetrare ulteriori atti di violenza. Solo l’intervento di una vicina, che ha allertato l’uomo, ha impedito il compimento del gesto. Le minacce, rese ancora più inquietanti dalla promessa di una vendetta mirata nei confronti delle forze dell’ordine, testimoniano una pericolosa assenza di scrupoli e un sentimento di superiorità aberrante.La vittima, pur avendo più volte tentato di interrompere la relazione, si è trovata intrappolata in una spirale di dipendenza psicologica e paura. La possessività soffocante, gli insulti continui, le minacce di morte, avevano eroso la sua autostima e l’avevano costretta a rinunciare alla propria libertà.Le indagini successive hanno confermato la sua versione dei fatti, raccogliendo elementi che attestano la gravità della situazione e la necessità di un intervento immediato. La decisione di richiedere la custodia cautelare in carcere è stata motivata dalla pericolosità dell’indagato, dalla sua mancanza di autocontrollo e dalla sua visione possessiva e distorta della relazione, che lo porta a considerare la donna come una sua proprietà.L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli, rappresenta un atto di protezione nei confronti della vittima e un segnale forte contro la violenza di genere, affermando il diritto alla sicurezza e alla dignità di ogni individuo. L’arresto e la traduzione in carcere dell’uomo, avvenuti il 19 giugno, sono un passaggio cruciale per interrompere la spirale di violenza e garantire alla vittima un percorso di ricostruzione personale, con la speranza di poter riappropriarsi della propria vita, libera da ogni forma di coercizione e paura. L’evento sottolinea, inoltre, l’importanza di protocolli di intervento efficaci come il “Codice Rosa” e di una sensibilizzazione costante alla cultura del rispetto e della parità di genere.