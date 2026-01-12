cityfood
cityeventi
martedì 13 Gennaio 2026
Roma Cronaca

Tor Vergata-Tirana: Nasce un Joint Degree in Medicina

Redazione Roma
Redazione Roma

L’Università di Roma Tor Vergata progetta un’espansione significativa del suo programma di Medicina, inaugurando una nuova opportunità formativa con l’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, a partire dall’anno accademico 2025-2026.
Questa partnership innovativa, formalizzata attraverso un “Joint Degree”, mira ad ampliare l’accesso a un’istruzione medica di alta qualità, aprendo le porte a 220 posti aggiuntivi per studenti in Medicina e Chirurgia.

Il Joint Degree rappresenta un’integrazione unica tra due sistemi universitari, combinando l’eccellenza didattica e la tradizione dell’ateneo romano con la crescente reputazione dell’Università Cattolica di Tirana.

Il programma offre agli studenti la possibilità di intraprendere un percorso di studi congiunto, beneficiando di una prospettiva internazionale e di un curriculum che unisce le migliori pratiche di entrambi gli atenei.
La scelta di Tirana come sede secondaria risponde a una strategia di internazionalizzazione dell’offerta formativa romana, rafforzando i legami con i Balcani e offrendo agli studenti un’esperienza accademica in un contesto culturale dinamico e in crescita.
Questo progetto si inserisce in un quadro più ampio di collaborazione transnazionale nel settore dell’istruzione superiore, promuovendo la mobilità studentesca e lo scambio di competenze.

Il percorso di studi in Joint Degree prevede un accesso regolato, che include il superamento di specifici esami, equivalenti a quelli richiesti dall’Università di Roma Tor Vergata per l’accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

Tuttavia, i candidati che scelgono la sede di Tirana dovranno adempiere a ulteriori formalità amministrative, dettagliatamente illustrate sulla pagina web dedicata (https://www-2022.

cdsmc.

med.
uniroma2.it/semestrefiltro/).
Un elemento cruciale da considerare è l’importo della retta universitaria, pari a 9.650 euro, che dovrà essere saldato.
L’avvio del programma ha suscitato un dibattito, con alcune criticità emerse riguardo alla comprensione da parte degli studenti dell’impegno economico e delle implicazioni amministrative correlate alla scelta della sede di Tirana.
In risposta a queste preoccupazioni, è stata recentemente concordata una soluzione pragmatica: la possibilità di rateizzare la retta annuale in tre rate, al fine di rendere il percorso formativo più accessibile a un numero maggiore di studenti.

Questa decisione evidenzia l’attenzione dell’ateneo romano verso le esigenze degli studenti e la volontà di migliorare la trasparenza del processo di ammissione e iscrizione.
L’iniziativa, nel suo complesso, segna un passo significativo verso una maggiore cooperazione internazionale nel campo dell’istruzione medica, offrendo agli studenti un’opportunità unica per formarsi in un contesto globale e multidisciplinare.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap