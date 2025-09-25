giovedì 25 Settembre 2025
Roma Cronaca

Torino, un murales per Paolo: arte contro il bullismo.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il cielo di Torino, un azzurro pallido increspato da nuvole leggere, fa da sfondo all’ultima, commovente opera di Andrea Villa.
Un’immagine potente, quasi iconica, emerge: Paolo Mendico, in una fotografia rubata alla felicità di un momento, sembra librarsi nell’aria, trasformato in una silhouette alata.
A questa immagine si affianca una citazione, estrapolata da “Amico vola via” di Lucio Corsi: “gli misero un’armatura di 6 quintali ma nessuno pensò di mettergli le ali”.
Il murales, affisso in Corso Regina Margherita, è un omaggio a Paolo, la giovane vita spezzata dal peso insopportabile del bullismo, una ferita aperta nella comunità torinese.

Villa, street artist sensibile e attento alle dinamiche sociali, si fa portavoce di un grido di dolore e di una profonda riflessione.
“Ho sentito il bisogno di creare qualcosa che parlasse direttamente a Paolo,” spiega l’artista.
“La sua storia mi ha colpito profondamente, perché, purtroppo, sono esperienze che conosco bene.
Il bullismo non è solo una questione di prepotenze fisiche; è un attacco alla dignità, un’erosione costante dell’autostima che può portare a conseguenze devastanti.
“La metafora dell’armatura, tratta dalla canzone di Corsi, rappresenta il fardello invisibile che Paolo ha dovuto sopportare, un peso costituito da insulti, derisioni e marginalizzazione.

Un’armatura così pesante da impedirgli di esprimere il proprio potenziale, di volare, di realizzarsi.

L’assenza delle ali, invece, simboleggia la mancanza di supporto, di comprensione e di guida da parte degli adulti, insegnanti e compagni, che avrebbero dovuto proteggerlo e sostenerlo.
Villa non intende accusare direttamente, ma piuttosto sollecitare una presa di coscienza collettiva.

L’opera non è solo un memoriale per Paolo, ma un monito per l’intera società.
È un invito a creare ambienti scolastici più inclusivi, dove l’empatia e il rispetto reciproco siano valori fondamentali.

È un appello a riconoscere i segnali di sofferenza nei giovani, a offrire loro un ascolto attento e un sostegno concreto.
Il murales, quindi, si configura come un’opera d’arte profondamente sociale, un atto di coraggio e di speranza.

Un messaggio potente che risuona tra le case e le strade di Torino, un invito a riflettere sul ruolo che ognuno di noi può avere per costruire un futuro più umano e accogliente, dove nessuno si senta solo e abbandonato.
Un futuro dove, finalmente, a ogni giovane venga data l’opportunità di spiccare il proprio volo.

