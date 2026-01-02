Torre dei Conti: Prefetto e Vigili del Fuoco al lavoro per la sicurezza.

Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha presieduto questa mattina un sopralluogo presso la Torre dei Conti, un’emergenza che ha rapidamente catalizzato l’attenzione della città e che ora richiede interventi complessi e meticolosi.

Accompagnato dal Comandante dei Vigili del Fuoco, Adriano De Acutis, il prefetto ha potuto constatare in prima persona l’impegno straordinario profuso dal personale del Corpo, che opera incessantemente per mitigare i rischi e ripristinare la sicurezza nell’area circostante.

Le operazioni in corso rappresentano un’impresa ingegneristica di notevole complessità.

Non si tratta di una semplice riparazione, bensì di un intervento strutturale volto a stabilizzare un edificio storico, vulnerabile e di importanza cruciale per il patrimonio architettonico romano.

I Vigili del Fuoco stanno procedendo con un’analisi dettagliata delle lesioni e delle fragilità riscontrate, applicando tecniche avanzate di consolidamento trasversale delle aperture, rinforzando le facciate colpite dal cedimento e rimuovendo con estrema cautela ogni elemento a rischio di distacco.

L’intervento di consolidamento non è finalizzato solo alla sicurezza pubblica, garantendo la riapertura di Via Tor de Conti attraverso il posizionamento di strutture metalliche provvisorie.

Rappresenta altresì una sfida nella salvaguardia di un bene culturale di inestimabile valore, testimonianza della storia millenaria della città.

La Torre dei Conti, con la sua architettura unica e le sue complesse stratificazioni storiche, incarna un capitolo essenziale dell’identità romana.

Il prefetto Giannini ha espresso profondo apprezzamento per la competenza e il coraggio dimostrati dai Vigili del Fuoco, sottolineando come la loro professionalità sia stata determinante sia nelle prime, cruciali fasi di soccorso, sia nelle attuali operazioni di stabilizzazione e tutela del monumento.

La loro azione rappresenta un esempio emblematico di come la sicurezza pubblica e la conservazione del patrimonio storico possano convergere in un impegno sinergico e multidisciplinare, incarnando un valore aggiunto per la comunità.

L’evento ha messo in luce l’importanza di protocolli di sicurezza aggiornati e di una risposta rapida ed efficiente in situazioni di emergenza che coinvolgono il patrimonio storico.