Torre Valdaliga Nord: Immobilismo e Crisi di Politica Energetica

La questione della centrale di Torre Valdaliga Nord si configura come un sintomatico riflesso di una carenza strutturale nella definizione di una politica energetica nazionale coesa e lungimirante.

L’inerzia decisionale che affligge il territorio, con ripercussioni tangibili su imprese, lavoratori e residenti, evidenzia un vuoto di indirizzo che mina la credibilità delle istituzioni e paralizza lo sviluppo locale.

L’intervento di Maria Chiara Gadda durante il Question Time ha avuto il merito di riportare al centro del dibattito parlamentare una problematica che trascende la mera gestione di un singolo impianto.

Si tratta, infatti, di una questione cruciale per il futuro economico, occupazionale e ambientale di un’area strategica per il Lazio, un crocevia di interessi e potenzialità che rischia di essere soffocato dall’incertezza.

La scadenza imminente della concessione e la mancata definizione di un piano di riconversione industriale chiaro e fattibile rappresentano, a detta degli esponenti di Italia Viva, una certificazione di un immobilismo allarmante.

Le promesse, per quanto importanti, non bastano più.

È urgente l’adozione di misure straordinarie, di una regia pubblica forte e competente, capace di orchestrare una transizione energetica che non lasci indietro nessuna comunità, nessuna realtà produttiva.

L’abbandono del sito in una condizione di limbo, di sospensione indefinita, significa congelare ogni possibilità di crescita, bloccare flussi di investimento e vanificare ogni tentativo di programmazione seria e condivisa.

Conseguentemente, si penalizza il lavoro, si frena l’economia locale e si alimenta una profonda sfiducia nelle istituzioni.

La transizione energetica, imperativo categorico del nostro tempo, non può essere percepita come un fardello da sopportare, bensì come un’opportunità da cogliere, un motore di innovazione e di progresso.

È necessario, pertanto, elaborare una strategia industriale solida e credibile, ancorata a fondamenta regolatorie chiare e stabili, sostenuta da investimenti programmati e definiti nel tempo, e permeata da un profondo coinvolgimento delle istituzioni locali, protagoniste attive del cambiamento.

Questa visione implica un ripensamento radicale del modello di sviluppo, che riconosca l’importanza strategica delle infrastrutture energetiche e il ruolo cruciale delle competenze locali.

Italia Viva continuerà a sollecitare con determinazione l’elaborazione di tale strategia, promuovendo un dialogo costruttivo con tutte le parti interessate e vigilando sull’effettiva attuazione delle misure necessarie per garantire un futuro sostenibile e prospero per il territorio.

La sfida è complessa, ma l’impegno non può mancare, perché il futuro della comunità dipende dalla capacità di trasformare l’incertezza in opportunità, la crisi in riscatto.