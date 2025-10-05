Tragedia a Civita Castellana: Donna muore, marito in gravi condizioni.

Un tragico evento ha scosso la comunità di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, nella serata di ieri.

Intorno alle ore 23:00, lungo la strada nepesina, al chilometro 13, un impatto violento ha spezzato la vita di una donna di 46 anni, lasciando un marito di 50 anni in condizioni critiche.

La dinamica dell’incidente, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, ha visto l’auto, per cause non ancora chiarite – che potrebbero includere fattori come l’eccesso di velocità, condizioni meteorologiche avverse o un malfunzionamento meccanico – sbandare improvvisamente fuori dalla carreggiata.

L’autovettura ha poi terminato la sua corsa contro un albero, subendo danni ingenti.

L’impatto è stato fatale per la donna, che ha perso la vita immediatamente.

Il marito, purtroppo, ha riportato ferite gravissime.

La rapidità di intervento dei soccorsi è stata cruciale: un’eliambulanza è stata allertata e ha trasportato l’uomo, in stato di codice rosso, al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva.

La sua situazione rimane riservata, ma la pronosi è considerata cauta.

Sul luogo della tragedia hanno operato con tempestività i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di estricazione delle vittime e nella messa in sicurezza della zona, e i carabinieri della locale stazione, che stanno conducendo indagini per accertare la precisa dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

La comunità locale è sotto shock per questa perdita improvvisa e si stringe attorno alla famiglia della donna scomparsa e al marito in cura.

La ricostruzione completa di quanto accaduto richiederà ulteriori accertamenti tecnici e testimonianze.

La tragedia riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e l’importanza di comportamenti responsabili alla guida.