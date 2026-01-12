Tragedia a Crans-Montana: Autopsie per far luce sulla morte dei 6 giovani

L’inchiesta sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, che ha visto la perdita di sei giovani vite italiane, si concentra ora sull’analisi forense approfondita dei corpi, con l’autopsia di Riccardo Minghetti, il sedicenne romano, in programma per oggi.

L’azione peritale, disposta dalla Procura di Roma, è un tassello cruciale per ricostruire con la massima precisione le circostanze della morte e, potenzialmente, per delineare la dinamica degli eventi che hanno portato al devastante incendio.

L’indagine, attualmente caratterizzata dall’assenza di indagati, si avvia con ipotesi di omicidio colposo plurimo, lesioni personali gravissime e incendio, lasciando aperte diverse piste investigative.

La complessità del caso, amplificata dalla natura transfrontaliera e dalle molteplici implicazioni legali e morali, richiede un approccio meticoloso e multidisciplinare.

Riconoscendo la necessità di una valutazione completa e coordinata, la Procura Romana ha delegato l’incarico di effettuare autopsie anche alle procure di Milano, Bologna e Genova, per le restanti cinque vittime.

Questa decisione strategica mira a garantire una visione d’insieme coerente e a evitare duplicazioni di sforzi, massimizzando l’efficienza dell’operazione.

I risultati di tali perizie, frutto di un lavoro complesso che coinvolgerà equipe specializzate in medicina legale, saranno poi centralizzati e trasmessi alla Procura di Roma, in piazzale Clodio, per essere integrati nel fascicolo d’indagine.

L’autopsia di Minghetti, come quelle delle altre vittime, non si limiterà alla mera accertamento della causa del decesso, ma si propone di fornire elementi utili per ricostruire il percorso degli eventi che hanno preceduto l’incendio.

Sarà fondamentale analizzare i reperti biologici, i segni traumatici, e valutare la presenza di sostanze tossiche o farmaci.

L’analisi degli indumenti e degli oggetti personali rinvenuti sui corpi potrà inoltre fornire indizi preziosi sulla loro posizione e sui loro movimenti durante l’incendio.

La Procura, nel suo compito di accertamento della verità, dovrà tenere conto anche di elementi di natura ambientale e tecnica, come la dinamica del fuoco, l’entità dei danni strutturali alla struttura, e le condizioni meteorologiche del momento.

Sarà cruciale collaborare con esperti di sicurezza, ingegneri forensi e specialisti in incendi per ricostruire la sequenza degli eventi e determinare le responsabilità, siano esse legate a negligenze, a violazioni delle norme di sicurezza, o a comportamenti imprudenti.

La tragedia di Crans-Montana, oltre al dolore e al lutto che ha colpito le famiglie delle vittime, solleva interrogativi profondi sulla sicurezza degli eventi pubblici, sulla necessità di controlli più rigorosi, e sulla responsabilità collettiva di garantire la tutela della vita umana.