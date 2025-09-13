Tragedia a Roma: neonata muore in casa maternità, indagini aperte.

Un lutto inatteso e profondamente doloroso ha colpito Roma, scuotendo la comunità del quartiere Testaccio.

Una neonata, venuta al mondo pochi istanti prima, ha perso la vita in una casa maternità privata, ‘Il Nido’, situata in via Marmorata.

L’evento, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, ha immediatamente innescato un complesso iter investigativo e sollevato interrogativi cruciali sulla gestione dell’evento nascita.

A segnalare la tragica situazione è stato il padre, il cui allarme ha prontamente mobilitato i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine.

L’arrivo dei poliziotti del Distretto Trevi ha dato avvio ad un’indagine volta a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato al decesso della piccola.

Come previsto in tali circostanze, la casa maternità è stata sottoposta a sequestro, misura cautelare necessaria per preservare l’integrità delle prove e consentire una verifica accurata delle procedure operative.

Le indagini, attualmente in corso, si concentrano sull’analisi della cartella clinica della madre e della neonata, un documento essenziale per comprendere l’evoluzione della gravidanza, il decorso del parto e le eventuali condizioni preesistenti o complicazioni insorte.

La salma della bambina è stata affidata all’autorità giudiziaria per l’esecuzione di un’autopsia, un esame medico-legale volto a determinare le cause precise del decesso.

La casa maternità ‘Il Nido’, nata nel 1989, si presenta sul proprio sito web come un’associazione di ostetriche professioniste impegnate nell’accompagnamento materno-infantile, con l’obiettivo di offrire un’assistenza personalizzata e un ambiente accogliente per la nascita.

Questo evento tragico, tuttavia, pone l’attenzione sulla complessità della gestione del parto in strutture private, sollevando interrogativi sulla qualità dell’assistenza offerta, sulla supervisione medica e sul rispetto dei protocolli di sicurezza.

Le due ostetriche presenti al momento del parto, inclusa la titolare della struttura, sono state formalmente denunciate, mentre il Pubblico Ministero ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo.

L’obiettivo primario delle indagini è quello di accertare eventuali negligenze o errori procedurali che potrebbero aver contribuito al decesso della neonata.

La vicenda sottolinea, ancora una volta, la delicatezza e la responsabilità che gravano sull’assistenza perinatale e l’importanza di garantire standard elevati di sicurezza e professionalità in ogni fase del percorso nascita.