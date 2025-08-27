Tragedia in montagna: un escursionista romano muore a Cortina.

Il dramma si è consumato in un contesto alpino di rara bellezza, sulle pendici che sovrastano il Rifugio Mietres, a Cortina d’Ampezzo, dove la quiete delle montagne è stata tragicamente interrotta dalla perdita di un uomo di settant’anni, originario di Roma.

L’evento, verificatosi attorno alle 14:00, ha coinvolto l’escursionista mentre procedeva lungo un sentiero in compagnia dei suoi familiari e di un gruppo di amici, un momento di svago e condivisione bruscamente spezzato da un improvviso malore.

L’allarme è giunto tempestivamente alle centrali di soccorso, innescando una complessa operazione che ha visto mobilitati diversi corpi specializzati.

Il Soccorso Alpino di Cortina d’Ampezzo è stato il primo a rispondere, prontamente seguito dall’intervento di un elicottero di Pieve di Cadore, equipaggiato con verricello tecnico e personale medico altamente qualificato.

La sfida per i soccorritori era resa più ardua dalla conformazione del terreno, impervia e difficile da raggiungere via terra.

L’elicottero, sfruttando la precisione e l’esperienza dei suoi tecnici, ha permesso di raggiungere rapidamente il punto in cui l’uomo giaceva, ponendo fine ad un’attesa angosciante per i familiari.

L’équipe medica, subentrata immediatamente ai tentativi di rianimazione intrapresi dai presenti, ha applicato protocolli avanzati, ma purtroppo, senza esito positivo.

La morte è stata dichiarata sul posto, sancendo la fine di una vita segnata, presumibilmente, da una condizione preesistente che si è manifestata con virulenza in ambiente montano, esacerbata dall’altitudine e, forse, dalle condizioni atmosferiche.

La Guardia di Finanza, presente per effettuare i rilievi del caso, ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, con l’obiettivo di determinare se fattori ambientali o condizioni mediche specifiche abbiano contribuito all’evento fatale.

La tragedia solleva, una volta ancora, l’importanza di una preparazione adeguata per le escursioni in montagna, che includa una valutazione accurata del proprio stato di salute e una conoscenza approfondita dei rischi connessi all’ambiente alpino, un ecosistema fragile e imprevedibile che richiede rispetto e prudenza.

L’episodio, purtroppo, è un doloroso promemoria della potenza della natura e della sua capacità di interrompere anche i momenti più felici.