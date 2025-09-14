Tragedia in scuola: indagine sul bullismo e nuova legge 70/2024

La tragica scomparsa di un giovane quindicenne, avvenuta nella sua abitazione a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, ha scosso profondamente la comunità scolastica e l’intero Ministero dell’Istruzione.

Il Ministro Giuseppe Valditara, in un messaggio di profondo cordoglio alla famiglia, ha manifestato la più sentita vicinanza a nome suo e di tutto il mondo della scuola, unanime nel dolore per la perdita di un ragazzo all’inizio del suo percorso di crescita.

Immediatamente, il Ministero ha avviato due ispezioni mirate agli istituti scolastici frequentati dal ragazzo, una indagine approfondita volta a ricostruire la sua esperienza educativa e a verificare l’adeguatezza delle risposte offerte.

L’obiettivo primario è comprendere se e come episodi di bullismo abbiano potuto contribuire a un clima di disagio, se l’attenzione del corpo docente sia stata sufficiente a cogliere segnali di sofferenza e, cruciale, se le procedure previste dalla legge 70/2024 siano state correttamente implementate.

La legge 70/2024 rappresenta un punto di svolta nella gestione del fenomeno del bullismo nelle scuole italiane.

Abbandonando un approccio meramente prescrittivo, introduce un modello più proattivo e responsabilizzante.

L’obbligo per la scuola non si limita alla segnalazione di atti di bullismo, ma prevede l’attivazione immediata di un coinvolgimento attivo dei genitori, sia dei presunti autori che delle vittime, un passo fondamentale per creare una rete di supporto e responsabilità condivisa.

La norma prevede anche un sistema di escalation, con la possibilità di denuncia alle autorità competenti in situazioni di reiterazione e gravità, sottolineando la necessità di un intervento formale per tutelare la sicurezza e il benessere degli studenti.

L’indagine avviata non è un atto di accusa, ma un’opportunità per analizzare le dinamiche scolastiche, identificare eventuali lacune nei protocolli esistenti e rafforzare la formazione del personale docente in materia di prevenzione e gestione del disagio giovanile.

Si tratta di un’occasione per ripensare il ruolo della scuola come luogo non solo di apprendimento, ma anche di crescita emotiva e sociale, un ambiente sicuro e inclusivo dove ogni studente possa sentirsi accolto, valorizzato e protetto.

La tragica vicenda sottolinea, con urgenza, la necessità di un impegno collettivo e multidisciplinare, che coinvolga famiglie, scuole, istituzioni e comunità, per contrastare il bullismo e promuovere una cultura del rispetto, dell’empatia e della solidarietà.

Il Ministro Valditara si è reso disponibile a un contatto diretto con il